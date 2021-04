Unter Samstag, 17. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: Martin Luther verteidigt vor dem Reichstag zu Worms an zwei Tagen (17./18. 4.) ausführlich seine Schriften, ohne zu widerrufen. Der von Papst Leo X. als Ketzer verurteilte Reformator schließt mit den Worten: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir".

1916: Italiener sprengen den Gipfel des Col di Lana - 200 Kaiserjäger fallen. Der Berg an der Südwestfront ist seit Sommer 1915 schwer umkämpft. Die Italiener nannten ihn Col di Sangue ("Blutberg").

1926: In Frankfurt tritt die erste deutsche Kriminalkommissarin ihren Dienst an.

1941: Kapitulation der jugoslawischen Armee. König Peter II. geht ins Exil. Italienische Truppen besetzen Dubrovnik. Eine britische Einheit landet im irakischen Hafen Basra und marschiert in Richtung Bagdad.

1946: Syrien wird unabhängig.

1956: In Palmdale (USA) wird der erste Lockheed F-104 Starfighter vorgestellt.

1956: Das Kominform ("Informationsbüro der kommunistischen und Arbeiterparteien"), die auf Betreiben Stalins gegründete Komintern-Nachfolgeorganisation mit Sitz in Bukarest, wird aufgelöst.

1961: In den USA ausgebildete und bewaffnete Castro-Gegner gehen in der "Schweinebucht" auf Kuba an Land, bis zum 20. April werden sie von kubanischen Regierungstruppen völlig aufgerieben.

1971: Libyen, Syrien und Ägypten vereinbaren in Bengasi die Bildung einer "Union der Arabischen Republiken" (FAR).

1981: In Bydgoszcz (Bromberg) wird nach langem Tauziehen die Vereinbarung über die Schaffung einer polnischen Bauerngewerkschaft unterzeichnet. Sie wird als "Land-Solidarität" am 12. Mai amtlich registriert.

1986: Das Berliner Abgeordnetenhaus wählt Hanna-Renate Laurien zur Bürgermeisterin sowie neue Senatoren für Bau, Inneres, Umwelt und Wissenschaft.

1991: US-Soldaten rücken in den Norden Iraks ein und beginnen mit dem Aufbau von Lagern für kurdische Flüchtlinge, die in den Irak zurückkehren.

1996: Schlussstrich in Großbritannien: Nach zehn Jahren Ehe erwirken Prinz Andrew und Sarah ("Fergie") ein vorläufiges Scheidungsurteil.

2001: Die israelische Armee stößt in palästinensisches Selbstverwaltungsgebiet im Gaza-Streifen vor.



Geburtstage: Johann Gottlieb Naumann, dt. Komponist (1741-1801); William Gilmore Simms, US-Autor (1806-1870); Anton Wildgans, öst. Schriftsteller (1881-1932); Jacques Chenevière, schweiz. Schriftsteller (1886-1976); Jean-Pierre Hervé-Bazin, frz. Autor (1911-1996); Hilmar Thate, dt. Schauspieler (1931-2016); Bill Ramsey, US-Sänger (1931); Georges Köhler, dt. Molekularbiologe (1946-1995).

Todestage: Marie Marquise de Sévigné, frz. Schriftstellerin (1626-1696); Joseph I., röm.-dt. Kaiser (1678-1711); Guido Pirquet, öst. Raketenfachmann (1880-1966); Hans Purrmann, dt. Maler (1880-1966); Alfred Moen, US-Erfinder des Misch-Wasserhahns (1917-2001); Michael Sarrazin, kanad. Schauspieler (1940-2011).

Namenstage: Rudolf, Eberhard, Stephan, Gervin, Wando, Robert, Wanda, Maria, Ludwig, Georg.