17. August 1717: In London wird die erste Freimaurerloge gegründet

1632: Im Dreißigjährigen Krieg scheitern die Truppen von Gottfried Heinrich zu Pappenheim mit einem Sturmangriff auf Maastricht in den Spanischen Niederlanden. Der durch eine von der Infantin Isabella versprochene hohe Belohnung angelockte kaiserliche Heerführer zieht sich nach dem Fehlschlag plündernd zurück.

1717: In London wird die erste Freimaurerloge gegründet.

1772: Uraufführung der komischen Oper "Der Krieg" von Johann Adam Hiller in Berlin.

1807: Mit der ersten Dauerfahrt (32 Stunden von New York nach Albany) mit der von Robert Fulton gebauten "Claremont" auf dem Hudson-River beginnt das Zeitalter der Dampfschifffahrt.

1812: In der Schlacht bei Smolensk besiegt der französische Kaiser Napoleon I. auf dem Marsch nach Moskau die russische Westarmee.

1852: Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg wird gegründet.

1862: Nachdem sich die Zahlungen des "Bureau of Indian Affairs" verzögert haben, überfallen und ermorden hungernde Sioux auf der Suche nach Nahrung fünf Weiße. Das gilt als Beginn des Sioux-Aufstandes in Minnesota.

1867: Eröffnung des Teilstückes der Brennerbahn von Innsbruck nach Bozen. Sie ist nach der Semmeringbahn die zweite Gebirgsbahn in Österreich. Für die 127 km lange Strecke werden nur drei Jahre Bauzeit benötigt. Der maßgebliche Ingenieur der Brennerbahn war Karl von Etzel, der 1864 verstarb, Bauingenieur Achilles Thommen sorgte für die Fertigstellung (Inbetriebnahme am 24. August).

1892: Russland und Frankreich schließen ein gegen den Dreibund Deutschland/Österreich-Ungarn/Italien gerichtetes geheimes Militärbündnis.

1917: Schwere Gefechte zwischen britischen und deutschen Seestreitkräften in der Nordsee.

1942: Die USA fliegen ihren ersten Luftangriff während des Zweiten Weltkriegs in Europa.

1947: In Griechenland erklärt der Führer der kommunistischen Aufständischen, General Markos Vafiadis, die Monarchie für abgeschafft und ruft die Republik aus.

1947: In Bulgarien wird der Führer der oppositionellen Agrarpartei, Nikola Petkoff, von einem Volksgericht als Initiator eines angeblichen Militärkomplotts gegen die kommunistische Staatsmacht zum Tod verurteilt.

1957: In Genf wird der erste europäische Teilchenbeschleuniger mit einer Leistung von 600 Millionen Volt in Betrieb genommen.

1957: Bei den Salzburger Festspielen wird die Neufassung der auf drei Akte erweiterten Opera buffa "Die Schule der Frauen" von Rolf Liebermann am Salzburger Landestheater uraufgeführt.

1962: Der 18-jährige Ostberliner Bauarbeiter Peter Fechter wird an der Berliner Mauer von DDR-Volkspolizisten niedergeschossen und verblutet.

1977: Als erstes Überwasserschiff der Welt erreicht der atomgetriebene sowjetische Eisbrecher "Arktika" den Nordpol.

1982: Die Plattenfirma PolyGram stellt die ersten Audio-CDs vor: Walzer von Frédéric Chopin, gespielt von Claudio Arrau, sowie das Album The Visitors der Musikgruppe ABBA.

1987: Als letzter Insasse des alliierten Kriegsverbrecher-Gefängnisses in Spandau begeht der ehemalige Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß, der sich 1941 nach Großbritannien abgesetzt hatte, mit Hilfe eines Elektrokabels Selbstmord.

1992: In Windhoek in Namibia gründen zehn Staaten (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sambia, Simbabwe, Swaziland und Tansania) die "Entwicklungsgemeinschaft Südliches Afrika" (SADC), die an die Stelle der 1980 gegründeten SADCC tritt.

1992: Die Wissenschafter am Hauslabjoch jubeln: Endlich wurde Ötzis Fingernagel entdeckt.

2012: Im umstrittenen Prozess gegen die Punkband Pussy Riot spricht ein Gericht in Moskau drei Gegnerinnen von Präsident Putin wegen Rowdytums schuldig. Eine der drei Aktivistinnen wird im Oktober im Berufungsverfahren auf Bewährung freigelassen, die anderen beiden müssen für zwei Jahre ins Straflager.



Geburtstage: Johann Adam Ritter von Bartsch, öst. Kupferstecher und Kunstschriftsteller (1757-1821); Samuel Goldwyn, US-Filmproduzent poln. Herkunft (nach anderen Angaben 22. 8. 1879) (1882-1974); Karl I. (IV.), letzter Kaiser von Österreich und König von Ungarn (1887-1922); Josef Leitgeb, öst. Schriftsteller (1897-1952); Roger Peyrefitte, frz. Schriftsteller (1907-2000); Jean-Jacques Sempé, frz. Karikaturist (1932-2022); Nelson Piquet, bras. Rennfahrer (1952); Thierry Henry, ehem. frz. Fußballspieler (1977).

Todestage: Rudolf Heß, dt. NS-Politiker (1894-1987); Hermann Blumenthal, dt. Bildhauer (1905-1942).

Namenstage: Jutta, Hyazint, Liberat, Bertram, Guda, Karlmann, Clara, Benedikt, Gudrun, Elias, Eusebius.