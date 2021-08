Unter Dienstag, 17. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1876: Uraufführung der "Götterdämmerung" von Richard Wagner in Bayreuth.

1896: Vor dem Londoner Kristallpalast kommt es zum ersten tödlichen Autounfall der Kfz-Geschichte: Eine Frau namens Bridget Driscoll wird überfahren und erleidet einen Schädelbruch.

1916: Rumänien geht ein Militärbündnis mit Russland ein.

1916: Neuerlicher österreichisch-ungarischer Luftangriff auf Venedig.

1941: Im Norden der Ostfront erobern deutsche Truppen Narwa.

1956: Der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof erklärt die KPD für verfassungswidrig und ordnet ihre Auflösung an.

1991: Nach 46 Jahren werden die Särge der Preußenkönige Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms I. von der Hohenzollernburg in Hechingen wieder nach Potsdam überführt und dort beigesetzt.

2006: Alexander Wrabetz wird zum neuen ORF-Generaldirektor gewählt. Der SP-nahe kaufmännische Direktor schlägt mit einer Koalition aus roten, grünen, blauen, orangen, schwarzen und unabhängigen Stiftungsräten Amtsinhaberin Monika Lindner, die von der ÖVP gestützt wird.

2006: Wilde Szenen spielen sich in Salzburg zwischen 16 russischen Staatsbürgern ab: Neun Tschetschenen stürmen mit Messern und Beilen bewaffnet eine Wohnung in Hallein, wo sich eine Gruppe von Dagestanern zum Essen und Beten eingefunden hat. Ein 30-jähriger Dagestaner feuert auf die Eindringlinge sechs Schüsse ab. Dabei trifft er einen 33-jährigen Asylbewerber aus Tschetschenien tödlich, zwei weitere Tschetschenen lebensgefährlich. Bei dem Gemetzel werden insgesamt sieben Männer zum Teil schwer verletzt. Zwei Tschetschenen sitzen wegen des Verdachts der Körperverletzung in Salzburg in U-Haft. Der Todesschütze wird jedoch auf freiem Fuß gesetzt. Er könnte in Notwehr gehandelt haben, so das OLG Linz. Das Motiv der Auseinandersetzung bleibt unklar.

2016: Das ehemalige Entführungsopfer Natascha Kampusch präsentiert in Wien sein zweites Buch: "Natascha Kampusch: 10 Jahre Freiheit".



Geburtstage: Ludwig von Hofmann, dt. Maler (1861-1945); Lotte Jacobi, US-Photographin (1896-1990); Józef Wittlin, poln. Schriftsteller (1896-1976); Walter Koschatzky, öst. Kunsthistoriker (1921-2003); Maureen O'Hara, irisch-US-Schauspielerin (1921-2015); Jean Poiret, frz. Schauspieler (1926-1992); Jiang Zemin, chin. Politiker, Staatspräsident 1993-2003 (1926); Topsy Küppers, öst. Schauspielerin und Sängerin (1931); Nicolas Gessner, schwz. Filmregisseur (1931); Viktor Róna, ungar. Tänzer (1936-1994); Fritz Wepper, dt. Schauspieler (1941); Helmut Pechlaner, öst. Tiergartendirektor (1946).

Todestag: Friedrich II. der Große, König v. Preußen (1712-1786).

Namenstage: Jutta, Hyazint, Liberat, Bertram, Guda, Karlmann, Clara, Benedikt, Gudrun, Elias, Eusebius.