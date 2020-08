Unter Montag, 17. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1585: Der in spanischen Diensten stehende Alessandro Farnese, Herzog von Parma, erobert Antwerpen und schließt damit die Unterwerfung der südlichen Niederlande für die spanische Krone ab.

1850: In Boulogne-sur-Mer stirbt im französischen Exil der argentinische General José de San Martín, ehemaliger Oberkommandierender der argentinisch-chilenischen Truppen, die 1817 die Unabhängigkeit Chiles erkämpft hatten.

1920: In Kattowitz in Oberschlesien bricht ein polnischer Aufstand gegen die französischen Besatzungstruppen aus.

1920: Die Tschechoslowakei bildet mit Rumänien und Jugoslawien die "Kleine Entente".

1925: Vor Beginn des Allgemeinen Zionistenkongresses in Wien kommt es zu antisemitischen Demonstrationen. 53 Menschen werden verletzt, darunter 22 Polizisten.

1940: Das Deutsche Reich proklamiert das Seegebiet um Großbritannien zum Operationsgebiet.

1945: In Jakarta proklamiert Achmed Sukarno die von den Niederlanden unabhängige Republik Indonesien.

1960: Die afrikanische Republik Gabun wird unabhängig.

1965: In Los Angeles enden fünftägige schwere Unruhen im Schwarzenviertel Watts. 33 Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

1985: Bei der Explosion einer Autobombe vor einem Ostbeiruter Supermarkt kommen 60 Menschen ums Leben.

1985: Bei den Salzburger Festspielen wird Thomas Bernhards "Der Theatermacher" in der Inszenierung von Claus Peymann uraufgeführt.

1995: Ungeachtet internationaler Proteste führt die Volksrepublik China in der mehrheitlich von muslimischen Uiguren bewohnten Westregion Xinjiang (Sinkiang) ihren zweiten unterirdischen Atomtest seit Jahresbeginn durch.



Geburtstage: Gustaf Lundberg, schwed. Rokokomaler (1695-1786); Paul Kammerer, öst. Biologe (1880-1926); Ted Hughes, engl. Schriftsteller (1930-1998); Christian Kohlund, schweiz. Schauspieler (1950); Sean Penn, US-Schauspieler (1960); Anton Pfeffer, öst. Ex-Fußballspieler (1965); Jim Courier, US-amer. Ex-Tennisspieler (1970); Doris Golpashin, öst. Moderatorin (1980).

Todestage: Fernand Léger, frz. Maler und Graphiker (1881-1955); Howard Koch, US-Drehbuchauor (1916-1995); Pearl Bailey, US-Schauspielerin/Sängerin (1918-1990); Peter Janisch, öst. Theater-Intendant und Schauspieler (1924-2015); David Warrilow, brit. Schauspieler (1934-1995); Yvonne Craig, US-amer. Schauspielerin (1937-2015).

Namenstage: Jutta, Hyazint, Liberat, Bertram, Guda, Karlmann, Clara, Benedikt, Gudrun, Elias, Eusebius.

Quelle: SN