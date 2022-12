17. Dezember 1922: Das von Clemens Holzmeister erbaute Krematorium des Wiener Zentralfriedhofs wird eröffnet

Unter Samstag, 17. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1282: Auf dem Reichstag zu Augsburg belehnt König Rudolf I. seine Söhne Albrecht und Rudolf "zur gemeinsamen Hand" mit den Herzogtümern Österreich und Steiermark, wodurch der Grundstein für die habsburgische Hausmacht gelegt wird.

1392: In einem Anfall von Wahnsinn tötet Frankreichs König Karl VI. vier seiner Freunde. Sein jüngerer Bruder Ludwig, Herzog von Orleans, reißt vorübergehend die Macht an sich.

1607: Bayerische Truppen besetzen das mehrheitlich protestantische und mit Reichsacht belegte Donauwörth. Begründet wird die Aktion mit der Störung zweier katholischer Prozessionen.

1637: Beginn des Shimabara-Aufstands in Japan: Zum Christentum konvertierte Bauern erheben sich gegen den Feudalherrn Matsukura Katsuie, der ein Massaker anrichten lässt.

1692: Fürsterzbischof Johannes Ernst von Thun verbietet den Salzburger Büchsenmachern die Herstellung von Gewehren für die Bauern, um der stark überhandgenommenen Wilderei Einhalt zu gebieten.

1777: Frankreich erkennt die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Nordamerika an.

1792: Im Fürstbistum Basel wird die "Raurakische Republik" als französische Tochterrepublik errichtet.

1807: Im zweiten Mailänder Dekret verschärft Frankreichs Kaiser Napoleon I. die Kontinentalsperre gegenüber Großbritannien. Schiffen neutraler Staaten droht damit die Konfiskation bei Warenverkehr mit den Briten.

1847: Die französische Ex-Kaiserin Marie Louise, Witwe nach Napoleon I. und älteste Tochter des österreichischen Kaisers Franz I., stirbt als regierende Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla. Nach Napoleons Tod war sie noch zweimal verheiratet, mit den Grafen Neipperg und Bombelles.

1903: Den Brüdern Wright gelingt mit einem Doppeldecker der erste Flug eines Motorflugzeugs.

1907: Ugyen Wangchuk wird in Punakha zum ersten König ("Druk Gyalpo") von Bhutan gekrönt. 1910 stellt er sich unter britischen Schutz. Der buddhistische Himalaya-Staat wird Erbmonarchie.

1912: In London beginnen Friedensverhandlungen zur Beilegung des Balkankrieges (Bulgarien, Griechenland, Serbien und Montenegro gegen die Türkei).

1917: Österreichische Truppen erobern den Monte Asolone.

1922: Das von Clemens Holzmeister erbaute Krematorium des Wiener Zentralfriedhofs wird eröffnet.

1922: Die letzten britischen Truppen verlassen den neugegründeten Irischen Freistaat.

1937: Der Exilrusse Alexander Aljechin erkämpft sich durch einen Sieg gegen Max Euwe den Weltmeistertitel im Schach zurück, welchen er 1935 an den Niederländer verloren hatte.

1942: Hitler erteilt der deutschen Wehrmacht auf dem Balkan den Befehl, "die Bandenbewegung von Grund auf zu zerschlagen".

1942: Sowjetische Truppen durchbrechen am Don die Front der italienischen Division "Celere".

1947: Der strategische Bomber Boeing B-47 wird im Erstflug erprobt.

1947: Italiens Ministerpräsident Alcide De Gasperi lehnt die Südtiroler Forderung nach den im Pariser Vertrag (Gruber-De-Gasperi-Abkommen) vorgesehenen Beratungen über die Abfassung des Autonomiestatuts ab.

1957: Der erste geglückte Testflug der US-Rakete Atlas-A führt über eine Entfernung von 800 Kilometer.

1962: Die Schweiz wird als 17. Vollmitglied in den Europarat aufgenommen.

1967: Der australische Premierminister Harold Holt verschwindet beim Schwimmen südlich von Melbourne spurlos. Nach dem Ergebnis einer Untersuchung dürfte ihm eine unberechenbare Strömung zum Verhängnis geworden sein.

1982: Verabredungsgemäß scheitert der deutsche Kanzler Helmut Kohl (CDU) im Bundestag mit der von ihm gestellten Vertrauensfrage. Damit ist der verfassungsrechtlich umstrittene Weg für vorgezogene Wahlen frei.

1987: Der tschechoslowakische Staatspräsident Gustáv Husák tritt vom Amt des KP-Generalsekretärs zurück, das er seit der Verdrängung von Alexander Dubček im April 1969 bekleidet hat.

1992: In einem flagranten Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention deportiert Israel fast 500 Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland in das libanesische Grenzgebiet. Der Libanon verweigert den Deportierten die Einreise, die monatelang im Niemandsland ein menschenunwürdiges Dasein fristen.

2007: Die Hilfszusagen einer internationalen Palästina-Geberkonferenz in Paris übertreffen die vorherigen Erwartungen. Die Staatengemeinschaft sagt den Palästinensern 7,4 Mrd. Dollar (5,15 Mrd. Euro) für die kommenden drei Jahre zu.

2007: Der Brasilianer Kaká vom AC Milan wird vom Internationalen Fußballverband (FIFA) zum "Weltfußballer des Jahres" gewählt.

2012: Eine junge Frau wird mitten in der Rush-hour, kurz nach 18.00 Uhr, in der Wiener U6 brutalst vergewaltigt. Der Täter würgt die 23-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit und vergeht sich an ihr, bis ein anderer Fahrgast in den Waggon kommt. Trotz der Uhrzeit war der Mann mit seinem Opfer drei Stationen allein in der Garnitur gewesen. Die Polizei kann den mutmaßlichen Vergewaltiger Dank eines Überwachungsvideos rasch identifizieren. Der 25-jährige Obdachlose wird zwei Tage später in Graz erkannt und festgenommen.



Geburtstage: Joseph Henry, US-Physiker (1797-1878); John Greenleaf Whittier, US-Dichter (1807-1892); Albert Drach, öst. Schriftsteller (1902-1995); Konrad Bayer, öst. Schriftsteller (1932-1964); Robert Dornhelm, öst. Filmregisseur (1947); Chelsea Manning, US-Whistleblowerin (1987).

Todestage: Sir Francis Beaufort, iri.-brit. Hydrograph und Admiral; "Beaufort-Skala" (1774-1857); Marie Louise, Kaiserin von Frankreich, Erzherzogin von Österreich, regierende Herzogin von Parma (1791-1847); William Lord Kelvin, brit. Physiker (1824-1907); Dorothy Sayers, brit. Schriftstellerin (1893-1957); Gerhard Küntscher, dt. Chirurg (1900-1972); Günther Anders, dt.-öst. Schriftsteller und Philosoph (1902-1992); Harold Holt, austral. Politiker (1908-1967); Leonid Kogan, sowj. Violinvirtuose (1924-1982).

Namenstage: Lazarus, Jolanda, Gisela, Olympia, Viviane, Isaak, Daniel, Barbara, Johannes.