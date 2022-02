Unter Donnerstag, 17. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1897: Großbritannien lehnt den österreichisch-russischen Vorschlag für eine Blockade des griechischen Hafens Piräus ab.

1922: Im Schauspielhaus zu Dresden wird das Stück "Indipohdi" von Gerhart Hauptmann uraufgeführt.

1932: Der Österreicher Karl Schäfer wird in Montreal Weltmeister im Eiskunstlauf.

1947: In Nürnberg beginnt vor einem US-Gerichtshof der Prozess gegen 15 hohe deutsche Juristen, an ihrer Spitze Ernst Janning.

1947: Der Sender "Stimme Amerikas" nimmt von München aus Sendungen in russischer Sprache auf.

1952: In Hannover wird das lyrische Drama "Boulevard Solitude" von Hans Werner Henze uraufgeführt.

1962: Eine verheerende Sturmflut an der deutschen Nordseeküste kostet annähernd 350 Menschen das Leben, 80.000 werden obdachlos.

1972: Mit der Endmontage des "Käfers" Nr. 15.007.034 übertrifft der deutsche Volkswagen (VW) an Stückzahl das bisher meistgebaute Auto der Welt, das Ford-Modell T ("Tin Lizzy") mit 15.007.033 Stück.

1972: Das Londoner Unterhaus billigt mit knapper Mehrheit das Gesetz über den EG-Beitritt Großbritanniens.

1997: Nach der Wahlniederlage von Benazir Bhutto und ihrer Pakistanischen Volkspartei (PPP) vereidigt Staatspräsident Farooq Leghari den Führer der konservativen Moslemliga, Nawaz Sharif, als neuen Premier.

2012: Bei einem Lawinenabgang in Lech am Arlberg wird ein Mitglied der niederländischen Königsfamilie verschüttet. Prinz Johan Friso wird in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Doch der Sauerstoffmangel hat schreckliche Folgen: Der Sohn von Königin Beatrix liegt im Koma bis er im August 2013 stirbt.

2012: Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff legt sein Amt nach knapp 20 Monaten nieder, nachdem die Staatsanwaltschaft die Aufhebung seiner Immunität wegen des Verdachts auf Vorteilsnahme beantragt hat. Der CDU-Politiker soll als niedersächsischer Ministerpräsident Geschenke und Reiseeinladungen angenommen haben.

2017: Wolfgang Ambros heiratet in Waidring in Tirol (Bezirk Kitzbühel) seine Lebensgefährtin Uta Schäfauer (51). Die 64-jährige Austropop-Legende macht kein großes Tamtam um die Trauung, zu der nur der engste Familien- und Freundeskreis geladen ist.



Geburtstage: Friedrich Maximilian von Klinger, dt. Dramatiker (1752-1831); Georg Weerth, dt. Schriftsteller (1822-1856); Willy Bardas, öst. Pianist und Musikpädagoge (1887-1924); Rita Süssmuth, dt. Politikerin (1937); Lou Diamond Phillips, US-Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent (1962); Billie Joe Armstrong, US-Sänger und Gitarrist (Green Day) (1972); Philippe Candeloro, frz. Ex-Eiskunstläufer (1972).

Todestage: Gregorio Allegri, ital. Komponist (1582-1652); Johann Heinrich Pestalozzi, schwz. Pädagoge (1746-1827); Leopold von Pebal, öst. Chemiker (1826-1887); Alois Graf Lexa von Aehrenthal, öst.-ungar. Politiker und Jurist; 1906-1912 Außenminister (1854-1912); Bruno Walter (eigtl. Schlesinger), dt. Dirigent (1876-1962); Hugo Meisl, öst. Fußballfunktionär, Fußballspieler und Schiedsrichter; 1907-1937 ÖFB-Generalsekretär (1881-1937); Thelonius Monk, US-Jazzmusiker und Komponist, Mitbegründer des "Bebop" (1917-1982); Blinky Palermo, dt. Maler (1943-1977); Nikola "Niki" Stajković, öst. Turmspringer (1959-2017).

Namenstage: Konstantina, Alexius, Mazelin, Evermod, Silvinus, Volrad, Bonosus.