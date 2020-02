Unter Montag, 17. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1370: Der Deutsche Orden unter Hochmeister Winrich von Kniprode besiegt bei Rudau die Litauer.

1600: In Rom wird unter Papst Clemens VIII. der Naturphilosoph und Mathematiker Giordano Bruno als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Dominikanermönch war sieben Jahre eingekerkert.

1720: Nach den Beschlüssen der Londoner Quadrupelallianz erhält Österreich Sizilien. Die Herzöge von Savoyen werden mit Sardinien entschädigt und nehmen den Königstitel an.

1800: Als Erster Konsul Frankreichs beseitigt General Napoleon Bonaparte die während der Revolution eingeführten Elemente der kommunalen Selbstverwaltung.

1880: In St. Petersburg schlägt ein Sprengstoffattentat auf Zar Alexander II. fehl.

1900: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. erklärt die Samoa-Inseln zum deutschen "Schutzgebiet".

1910: Zwei Jahre nach der Annexion durch Österreich-Ungarn erhalten Bosnien und die Herzegowina einen eigenen Landtag. Staatsrechtlich wird das Gebiet an keine der beiden Reichshälften der Doppelmonarchie angeschlossen.

1915: Österreichisch-ungarische Truppen erobern Czernowitz zurück.

1930: Richard Strauss wird zum ersten Vorsitzenden der "Genossenschaft Deutscher Tonsetzer" gewählt.

1970: Im Flughafen München-Riem werden drei Jordanier festgenommen, die eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft "El Al" entführen wollten.

1980: UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim setzt eine vierköpfige internationale Juristenkommission ein, welche die Beschuldigungen gegen den geflüchteten Ex-Schah Mohammed Reza Pahlevi überprüfen soll. Eine solche UNO-Untersuchung hat die iranische Revolutionsregierung als Voraussetzung für die Freilassung der in Teheran als Geiseln festgehaltenen US-Bürger verlangt.

2000: Das SPÖ-Parteipräsidium einigt sich darauf, Alfred Gusenbauer als Nachfolger Viktor Klimas für den Parteivorsitz vorzuschlagen. Gusenbauer wird nach Victor Adler, Karl Seitz, Adolf Schärf, Bruno Pittermann, Bruno Kreisky, Fred Sinowatz, Franz Vranitzky und Klima neunter Parteichef der österreichischen Sozialdemokratie.



Geburtstage: Georg Theodor August Gaffky, dt. Bakteriologe (1850-1918); Otto Liman von Sanders, dt. General und türk. Marschall und Pascha (1855-1929); Romano Guardini, dt.-ital. Religionsphil. (1885-1968); Kay Lorentz, dt. Schriftsteller (1920-1993); Shoichiro Toyoda, japan. Unternehmer; 1992-1999 Präsident der Toyota Motor Corporation (1925); Karl Vak, öst. Bankier (1930-2001); Ruth Rendell, brit. Krimi-Autorin (1930-2015); Claudia Golling, dt. Schauspielerin (1950); Wolfgang (eigtl. W. Hofer), öst. Schlagersänger (1950).

Todestage: Giordano Bruno, ital. Naturphilosoph (1548-1600); Samuel Joseph Agnon (eigtl. Czaczkes), israel. Autor; Nobelpreis 1966 (1888-1970); Alfred Newman, US-Komponist (1901-1970); Graham Sutherland, brit. Maler (1903-1980); Iffat al Thunayan, Königin von Saudiarabien (Witwe des 1975 ermordeten Königs Faisal) (1916-2000); Rudolf Roesner, öst. Schauspieler (1920-1980); Oswald Fuchs, öst. Schauspieldirektor (1933-2015).

Namenstage: Konstantina, Alexius, Mazelin, Evermod, Silvinus, Volrad, Bonosus.

Quelle: SN