17. Jänner 1983: Nigeria weist wegen einer Wirtschaftskrise zwei Millionen Gastarbeiter aus Nachbarländern aus

Unter Dienstag, 17. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1258: Die Mongolen erobern Bagdad und zerstören die einstige Kalifen-Stadt, die zuvor unter der Herrschaft der Seldschuken eine Blütezeit erlebt hatte.

1328: Ludwig IV. von Bayern, der Papst Johannes XXII. in der "Sachsenhäuser Appellation" der Ketzerei bezichtigt hatte und von diesem gebannt worden war, lässt sich von städtischen Beamten und einem Kardinal im Namen des Volkes von Rom zum Kaiser krönen.

1468: In Alessio stirbt der albanische Fürst und Nationalheld Gjergj Kastrioti, genannt Skanderbeg, nach mehreren Feldzügen gegen die Türken.

1793: Der französische Nationalkonvent stimmt auf Antrag von Maximilien de Robespierre mit 387 gegen 334 Stimmen für die Verhängung der Todesstrafe gegen den abgesetzten König Ludwig XVI., den "Bürger Louis Capet", wegen "landesverräterischer Beziehungen".

1813: Der britische Chemiker Sir Humphry Davy entdeckt im Verlauf elektrochemischer Experimente, dass ein elektrischer Bogen, der zwischen zwei Pfosten geführt wird, Licht produziert und schafft damit eine Methode zur Erzeugung künstlichen Lichts.

1868: An Bord der Fregatte "Novara" trifft in Triest der Leichnam des im Juni 1867 in Querétaro von republikanischen Truppen hingerichteten Kaisers Maximilian von Mexiko ein. Der Bruder von Kaiser Franz Joseph wird in Wien in der Kapuzinergruft beigesetzt.

1918: Wegen der Forderung von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg nach politischer Mitsprache der deutschen Obersten Heeresleitung tritt der Chef des Zivilkabinetts von Kaiser Wilhelm II., Rudolf von Valentini, zurück.

1948: An Bord des amerikanischen Kriegsschiffes "Renville" wird unter UNO-Schirmherrschaft ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den Niederlanden und der Republik Indonesien unterzeichnet.

1963: Frankreich verlangt die unbefristete Vertagung der Brüsseler Verhandlungen über den EWG-Beitritt Großbritanniens.

1968: Die Führung der chinesischen KP lässt die Truppen in den nördlichen Grenzprovinzen anweisen, sich auf einen sowjetischen "Überraschungsangriff" vorzubereiten.

1983: Nigeria weist wegen einer Wirtschaftskrise zwei Millionen Gastarbeiter aus Nachbarländern aus.

1983: Erstmals wird "Frühstücks-TV" in Europa ausgestrahlt. Unter dem Titel "Breakfast Time" präsentiert die British Broadcasting Corporation (BBC) wochentags von 6.30 bis 9.00 Uhr eine Mischung aus Unterhaltung und Information.

1988: Bundeskanzler Vranitzky stellt klar, dass nicht die Bundesregierung, sondern Bundespräsident Waldheim Adressat des Berichts der internationalen Militärhistorikerkommission unter der Leitung des Schweizers Hans Rudolf Kurz ist.

1993: US-Marschflugkörper, deren Ziel eine irakische Nuklearanlage sein sollte, schlagen in Bagdad ein. Eine der Raketen trifft ein Hotel, in dem auch westliche Journalisten untergebracht sind. Drei Menschen kommen ums Leben.

2008: Die weltgrößte Investmentbank Merrill Lynch rutscht wegen der Finanzkrise tief in die roten Zahlen. Der Nettoverlust 2007 beträgt 8,05 Mrd. Dollar (5,44 Mrd. Euro).

2013: Der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly wird vom Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen. Der zuständige Richter sieht es nicht als erwiesen an, dass der Angeklagte vom britischen Rüstungskonzern BAE Systems über ein verschachteltes Firmen-Netzwerk mehrere Millionen zu Bestechungszwecken erhalten hatte. Mensdorff-Pouilly wird nur zu zwei Monaten bedingt wegen Beweismittelfälschung verurteilt.



Geburtstage: Konstantin S. Stanislawski, sowj. Schauspieler/Regisseur/Theaterpädagoge (1863-1938); David Lloyd George, brit. Staatsmann, Premierminister 1916-22 (1863-1945); Dalida, frz.-ital. Schlagersängerin (1933-1987); Prinz Sadruddin Aga Khan, ran. UN-Funktionär (1933-2003); René Garcia Préval, hait. Politiker (1943-2017); David Schalko, österr. Regisseur und Autor (1973).

Todestage: Skanderbeg (eigtl. Gjergj Kastrioti), alban. Feldherr/Nationalheld (1405-1468); Zacharias Werner, dt. Dramatiker (1768-1823); Louis Comfort Tiffany, US-Kunsthandwerker (1848-1933); Julius Deutsch, öst. Politiker/General, erster Heeresminister der Republik (1884-1968); Louise Martini (eig. Maria Louise Chiba), öst. Schauspielerin (1931-2013); Bobby Fischer, ehem. US-Schach-Weltmeister (1943-2008).

Namenstage: Anton, Engelbert, Gamelbert, Beatrix, Rosalind, Leonie, Julian, Rigomar, Josef.