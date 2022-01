Unter Montag, 17. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1377: Nach sieben Jahrzehnten endet das Exil des Papsttums in Avignon: Gregor XI. (Pierre Roger de Beaufort) macht den Vatikan zur päpstlichen Residenz.

1562: Die französische Regentin Katharina von Medici sichert den Hugenotten in Frankreich mit dem Edikt von Saint-Germain Glaubensfreiheit zu.

1652: Uraufführung des Dramas Eritrea von Francesco Cavalli in Venedig.

1852: In der Sand River Convention garantiert Großbritannien die Unabhängigkeit Transvaals.

1867: Beginn des Zeitalters der wirtschaftlich genutzten Starkstromtechnik: Die Arbeit von Werner Siemens über "Die Umwandlung von Arbeitskraft in elektrischen Strom ohne permanente Magnete" wird vor der Berliner Akademie der Wissenschaften verlesen.

1917: Die USA erwerben von Dänemark für 26 Millionen Dollar die westindischen Virgin Islands (Jungferninseln).

1922: Nach dem Putsch des Generals Chen Chiun-ming in Kanton muss der Gründer der chinesischen Republik, Sun Yat-sen, nach Hongkong flüchten.

1942: Die an der libysch-ägyptischen Grenze bei Sollum/Halfaya eingeschlossenen deutsch-italienischen Kräfte bieten den Briten die Übergabe an.

1962: Bei einem Großfeuer im Nürnberger "Kaufhaus am Ring" sterben 22 Menschen.

1962: In Paris verübt die gegen die Unabhängigkeit Algeriens kämpfende Untergrundorganisation OAS (Organisation armée secrète) eine Serie von 17 Attentaten.

1977: In den USA wird erstmals seit zehn Jahren an dem Doppelmörder Gary Gilmore, der selbst auf seiner Hinrichtung bestand, wieder ein Todesurteil vollstreckt.

1982: Der Abt des Benediktinerklosters St. Lambrecht, Maximilian Aichern, wird von Kardinal Franz König zum Diözesanbischof von Linz geweiht.

1987: In Beirut wird der 53-jährige Hoechst-Manager Rudolf Cordes entführt.

1992: Der Wiener Polizei gelingt die Aushebung der "Wehrsportgruppe Trenck". Bei den mutmaßlichen Rechtsextremisten werden zahlreiche Waffen, unter anderem zwei Rohrbomben, sowie Schriften mit nationalsozialistischem Gedankengut sichergestellt.

2002: Am Karlsplatz in Wien wird das neue, von Adolf Krischanitz gestaltete, Ausstellungsgebäude "project space" eröffnet. Der transparente Glaskubus ersetzt die ebenfalls von Krischanitz errichtete Kunsthalle.

2002: Ausbruch des Vulkans Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo. Ein Lavastrom zerstört mehrere Dörfer und fließt schließlich durch Goma in den Kivusee. Schätzungsweise 500.000 Menschen werden obdachlos.

2007: Elisabeth Sobotka wird in einer Sitzung des Lenkungsausschusses der Theaterholding als neue Grazer Opernintendantin bestätigt. Die gebürtige Wienerin tritt ihr Amt 2009 als Nachfolgerin von Jörg Koßdorff an.

2007: Österreichs Snowboarderinnen feiern bei der WM in Arosa einen Dreifachsieg im Parallel-Slalom. Den Titel sichert sich Heidi Neururer, Zweite wird Marion Kreine vor Doresia Krings.

2012: Der langjährige Fraktionschef der Sozialdemokraten, Martin Schulz, wird zum neuen Präsidenten des EU-Parlaments gewählt, er löst damit Jerzy Buzek in seinem Amt ab.

2017: Erwin Pröll (ÖVP) zieht sich in seinem 25. Jahr als niederösterreichischer Landeshauptmann aus der Politik zurück. Seine Nachfolge tritt Finanzlandesrätin Johanna Mikl-Leitner an, die auch zur Landesparteichefin der ÖVP gewählt wird.



Geburtstage: Antonio del Pollaiuolo, ital. Bildhauer/Maler (1432-1498); Antoine Houdar de La Motte, frz. Dichter (1672-1731); Stanislaus II. August Poniatowski, letzter König von Polen (1732-1798); Wilhelm Kienzl, öst. Komponist (1857-1941); Henk Badings, niedl. Komponist (1907-1987); Luis Echeverría Álvarez, mexik. Politiker (1922); Muhammad Ali (eigtl. Cassius Clay), US-Boxweltmeister (1942-2016); Michael Sommer, dt. Gewerkschafter (1952); Jim Carrey, US-Schauspieler (1962); Benno Fürmann, dt. Schauspieler (1972); Luca Paolini, ital. Radrennfahrer (1977); Dwyane Wade, ehem. US-Basketballspieler (1982).

Todestage: János Vajda, ung. Lyriker (1827-1897); Betty Smith, US-Schriftstellerin (1906-1972); Charlie Ventura, US-Jazzmusiker (1916-1992); Camilo José Cela, span. Schriftsteller; Nobelpreis 1989 (1916-2002); Art Buchwald, US-Kolumnist (1925-2007); Pascal Garray, belg. Comic-Zeichner (1965-2017).

Namenstage: Anton, Engelbert, Gamelbert, Beatrix, Rosalind, Leonie, Julian, Rigomar, Josef.