Unter Samstag, 17. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1651: Nach dem Tod der Erzherzoginwitwe Claudia wird deren einflussreicher Ratgeber, der Tiroler Hofkanzler Wilhelm Biener, unter der Beschuldigung des Hochverrats in Rattenberg enthauptet.

1841: In London erscheint die erste Ausgabe der humoristischen Zeitschrift "Punch".

1936: In Spanisch-Marokko (Westsahara) beginnt die Militärrevolte von General Francisco Franco, die den spanischen Bürgerkrieg (bis 1939) mit einer Million Toten auslöst.

1941: Hitler ernennt den NS-Ideologen Alfred Rosenberg zum deutschen Reichsminister für die besetzten Ostgebiete.

1951: Nach der Abdankung seines Vaters besteigt der 21-jährige belgische König Baudouin I. in Brüssel den Thron und leistet den konstitutionellen Eid.

1976: In Montreal eröffnet Königin Elizabeth II. die Olympischen Sommerspiele (bis 1. August).

1976: Nach langer Trockenheit beträgt der Wasserstand der Donau bei der Wiener Reichsbrücke nur 150 cm.

1981: Handelsminister Josef Staribacher (SPÖ) überträgt die Benzinpreis-Kompetenz an die Landeshauptleute von Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Salzburg.

1981: Beim Einsturz eines Hotels in Kansas City in den USA kommen 114 Menschen ums Leben.

1991: In Kourou in Französisch-Guyana wird der europäische Umwelt-Satellit ERS-1 gestartet.

1996: In Lissabon gründen Portugal, Brasilien, Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Kapverden und São Tomé und Príncipe die Gemeinschaft lusophoner (portugiesischsprachiger) Staaten.

1996: Eine Boeing-747 der amerikanischen Fluggesellschaft TWA explodiert kurz nach dem Start in New York. Alle 229 Menschen an Bord kommen ums Leben.

2001: Ein mittelstarkes Erdbeben erschüttert Norditalien, weite Teile Österreichs und der Schweiz und den Süden Bayerns; vier Menschen kommen ums Leben.

2006: Ein Tsunami an der Südküste Indonesiens fordert mehr als 600 Menschenleben. Die Flutwellen entstehen nach einem starken Erdbeben, das die indonesische Insel Java um die Hauptstadt Jakarta erschüttert. Wie nach dem verheerenden Tsunami vom 26. Dezember 2004 zeigt sich, wie dringend notwendig ein funktionierendes Frühwarnsystem für die Region wäre.



Geburtstage: Lyonel Feininger, amer. Maler (1871-1826); Maxim Litwinow (eigtl. Max Wallach), sowj. Politiker und Diplomat (1876-1951); Bruno Jasieński, poln. Schriftsteller (1901-1939); Albert Béguin, schwz. Literaturhistoriker (1901-1957); Aleksander Gieysztor, poln. Historiker (1916-1999); Jürgen Flimm, dt. Regisseur (1941); Frank Castorf, dt. Regisseur (1951); Guru (eig. Keith E. Elam), US-Rapper (1961-2010).

Todestage: Magnus Felix Ennodius, röm. Schriftsteller (473 od. 474-521); Wilhelm Biener, öst. Hofkanzler von Tirol (1590-1651); Carl Tausig, poln. Pianist (1841-1871); Dragoljub Mihailović, serb. Offizier und Widerstandskämpfer im 2. Weltkrieg (1893-1946); Kurt Köster, dt. Historiker (1912-1986); Elfriede Kuzmany, öst. Schauspielerin (1915-2006); Katharine Graham, US-Journalistin und Zeitungsverlegerin ("The Washington Post") (1917-2001); Mickey Spillane, US-Krimiautor (1918-2006); Bryan "Chas" Chandler, brit. Gitarrist (1938-1996).

Namenstage: Marina, Gabriele, Alexius, Charlotte, Irmgard, Herwig, Livarius, Donata, Angelika, Karl.