Unter Freitag, 17. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1505: Martin Luther geht als Mönch in das Schwarze Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt.

1905: Die Haager Konvention für Völkerrecht und internationales Privatrecht erhält eine neue Fassung.

1945: Beginn der Potsdamer Konferenz der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs (bis 2. August). Teilnehmer sind Truman und Stalin sowie Churchill und dessen Nachfolger Attlee. Sie einigen sich auf Richtlinien über die Behandlung des besetzten Deutschland.

1955: Mit der Eröffnung von Disneyland in Anaheim bei Los Angeles setzt Trickfilmzeichner und Filmproduzent Walt Disney seine Idee von einem Vergnügungspark um. Es folgen weitere Themenparks.

1975: Die Raumschiffe "Apollo-18" und "Sojus-19" koppeln im Weltraum aneinander an. Die amerikanischen Astronauten Stafford, Slayton und Brand und die sowjetischen Kosmonauten Leonow und Kubassow schütteln einander die Hände.

1980: Auf dem Parteitag in Detroit wird der ehemalige Filmschauspieler Ronald Reagan zum Präsidentschaftskandidaten der amerikanischen Republikaner nominiert. Er tritt gegen den demokratischen Amtsinhaber Jimmy Carter an.

1980: In Bolivien wird Staatspräsidentin Lidia Gueiler Tejada zum Rücktritt gezwungen.

1990: Bei den Zwei-plus-Vier-Gesprächen der beiden deutschen Staaten und der Siegermächte wird die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze eines wiedervereinigten Deutschland festgelegt.

1995: "Österreichisch" wird als EU-Amtssprache aufgenommen.

2000: Bundeskanzler Wolfgang Schüssel bezeichnet beim Forum Alpbach das österreichische Neutralitätskonzept als überholt.

2000: Nach zwölf Wochen in der Gewalt philippinischer Moslemrebellen der Abu-Sayyaf-Gruppe auf der Insel Jolo wird die Deutsche Renate Wallert freigelassen, 18 weitere Geiseln erst später.



Geburtstage: Roman Abt, schwz. Ingenieur und Erfinder (1850-1933); Juan Antonio Samaranch Torelló, span. Sportfunktionär (1920-2010); Donald Sutherland, kanad. Schauspieler (1935); Diahann Carroll, US-Schauspielerin (1935-2019); Otmar Alt, dt. Maler (1940).

Todestage: Adam Smith, schott. Volkswirtschaftler und Moralphilosoph (1723-1790); Lovis Corinth, dt. Maler (1858-1925); Rudolf Holzer, öst. Schriftsteller (1875-1965); Juan Manuel Fangio, argent. Autorennfahrer (1911-1995); Rainer Kunad, dt. Komponist (1936-1995).

Namenstage: Marina, Gabriele, Alexius, Charlotte, Irmgard, Herwig, Livarius, Donata, Angelika, Karl.

Quelle: SN