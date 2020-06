Unter Mittwoch, 17. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1405: Am Pass Stoß bei Altstätten fügen die Appenzeller Herzog Friedrich IV. von Habsburg eine empfindliche Niederlage zu.

1905: Das norwegische Parlament (Storting) löst die Personalunion mit Schweden.

1920: Maria Montessori veröffentlicht ihr pädagogisches Werk "Selbsttägige Erziehung im frühen Kindesalter".

1925: In Genf unterzeichnen 28 Länder das Protokoll über ein Verbot der Verwendung von Giftgas und bakteriologischen Mitteln im Krieg.

1940: Marschall Pétain ersucht Deutschland um einen Waffenstillstand.

1940: Sowjetische Truppen rücken in Estland und Lettland ein.

1950: In Chicago gelingt dem US-amerikanischen Chirurgen Richard Lawler die erste Nierentransplantation in der Geschichte der Medizin: Die 49-jährige Ruth Trucker erhält eine Spenderniere eingepflanzt.

1950: Der deutsche Rowohlt-Verlag bringt nach dem Vorbild der britischen "pocket books" die ersten preisgünstigen Taschenbücher der Serie "rororo" (Rowohlts Rotations-Romane) heraus.

1955: Der Senat der USA ratifiziert den österreichischen Staatsvertrag.

1960: Der langjährige Finanzminister Reinhard Kamitz (ÖVP) tritt zurück. Neuer Ressortchef wird Eduard Heilingsetzer.

1965: Der frühere Landwirtschaftsminister Eduard Hartmann (ÖVP) wird nach dem Tod von Leopold Figl neuer Landeshauptmann von Niederösterreich.

1985: Die US-Raumfähre "Discovery" startet mit einem saudi-arabischen Prinzen und einem französischen Testpiloten an Bord zu einem siebentägigen Raumflug.

1985: Südafrika setzt in dem von ihm völkerrechtswidrig verwalteten Namibia eine Übergangsregierung ein.

1985: Unter syrischer Federführung wird in Damaskus ein Waffenstillstandsvertrag zwischen christlichen Rechtsmilizen und palästinensischen Kampfverbänden im Libanon unterzeichnet.

1990: Zum ersten Mal seit den Umwälzungen in Osteuropa gewinnt in Bulgarien eine ausschließlich von ehemaligen Kommunisten geführte Partei die absolute Mehrheit.

2010: Der langjährige Herausgeber der "Kronen Zeitung", Hans Dichand, verstirbt 89-jährig. Das Kommando bei Österreichs größter Tageszeitung übernimmt sein Sohn Christoph.

2015: TV-Legende Stefan Raab beendet seine TV-Karriere. Nach mehr als 16 gemeinsamen Jahren werde er Ende des Jahres seine letzte Fernsehshow moderieren, teilen der Sender ProSieben und Raab mit.



Geburtstage: Ferdinand Freiligrath, dt. Dichter (1810-1876); Hermann Reutter, dt. Komponist (1900-1985); François Jacob, franz. Mediziner und Molekularbiologe; Nobelpreis 1965 (1920-2013); Hans Krendlesberger, öst. Autor (1925-1995); Peter Orthofer, öst. Autor (1940-2008); Peter Vilnai, öst. Schauspieler (1945); Eddy Merckx, belg. Radrennfahrer (1945); Venus Williams, US-Tennisspielerin (1980).

Todestage: Alois Riegl, öst. Kunsthistoriker (1858-1905); Robert Reininger, öst. Philosoph (1869-1955); Hans Dichand, öst. Journalist und Herausgeber (1921-2010); Süleyman Demirel, türk. Staatspräsident (1924-2015).

Namenstage: Adolf, Rainer, Fulko, Euphemia, Gregor, Andreas.

Quelle: SN