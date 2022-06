17. Juni 1957: Erstes Manöver des neuen Bundesheeres

Unter Freitag, 17. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

362: Den Christen im Römischen Reich wird per Edikt Lehrverbot auferlegt.

1442: Der 1440 gewählte König Friedrich III. wird in Aachen gekrönt.

1867: Im Königlichen Krankenhaus von Glasgow operiert der Arzt Joseph Lister erstmals unter antiseptischen Bedingungen: Er nimmt unter Verwendung von Karbolsäure seiner Schwester Isabella eine von Krebs befallene Brust ab.

1907: In Österreich-Ungarn tritt das erste aus "allgemeinen und gleichen Wahlen" für Männer hervorgegangene Parlament zusammen. Stärkste Kraft sind die Sozialdemokraten mit 87 Abgeordneten vor den Christlichsozialen mit 66 Sitzen.

1932: Bei Kiepenheuer erscheint der humoristische Roman "Quartett zu dritt" von Hans Reimann.

1937: Der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg richtet ein "Volkspolitisches Referat" ein und ernennt den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum Staatsrat, dieser soll eine Verbindung zur "nationalen Opposition" in Österreich herstellen.

1942: In Berlin wird der Film "Rembrandt" mit Ewald Balser in der Titelrolle uraufgeführt.

1957: Erstes Manöver des neuen Bundesheeres.

1967: Die Volksrepublik China gibt die Zündung ihren ersten Wasserstoffbombe bekannt.

1972: In Washington werden fünf Männer verhaftet, die in der Wahlkampfzentrale der Demokratischen Partei im Watergate-Hotel Abhörgeräte anbringen wollten: Beginn der Watergate-Affäre.

1977: In Lausanne wird der pensionierte schweizerische Brigadier Jean-Louis Jeanmaire wegen Spionage für die Sowjetunion zur Höchststrafe von 18 Jahren Zuchthaus verurteilt.

1982: Der argentinische Juntachef General Galtieri tritt nach der Niederlage im Falkland-Krieg zurück.

1987: Durch den zehnten Titelgewinn in der 24. Bundesligasaison wird Bayern München deutscher Rekordmeister.

1992: Auf dem Wiener Heldenplatz findet das "Konzert für Österreich" statt. Zahlreiche Organisationen und Gruppierungen unterstützen die Veranstaltung, bei der eine Vielzahl österreichischer und internationaler Künstler gegen jegliche Verharmlosung des Nationalsozialismus, der Fremdenfeindlichkeit, gegen Ausländerhass und den Niedergang der politischen Kultur auftreten.

2002: Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel sichert CSU-Chef Edmund Stoiber volle Unterstützung seines Anspruchs auf die Kanzlerkandidatur der deutschen Opposition zu.

2002: Die Buch- und Medienhandelsgruppe Libro meldet Konkurs an.



Geburtstage: Joseph Schuster, öst. Maler (1812-1890); Friedrich Herzfeld, dt. Musikschriftsteller (1897-1967); Gustav Adolf Schlemm, dt. Komponist (1902-1987); Paul Schallück, dt. Schriftsteller (1922-1976); Martin Böttcher, dt. Komponist (1927-2019); Mohammed ElBaradei, ägypt. Rechtswissenschafter; Ex-IAEO-Generaldirektor, Friedensnobelpreis zusammen mit der IAEO (1942); Nicola Trussardi, ital. Modedesigner (1942-1999); Sergio Marchionne, langjähriger Chef der Autobauer Fiat Chrysler und Ferrari (1952-2018); Kendrick Lamar, US-Rapper (1987).

Todestage: Charles John Canning, brit. Politiker und Staatsmann; 1856-1862 Generalgouverneur und Vizekönig von Indien (1812-1862); Sebastian Kneipp, dt. kath. Geistlicher/Naturheilkundler (1821-1897); Dorothy Miller Richardson, brit. Schriftstellerin (1873-1957); Angelo Felici, ital. Kurienkardinal (1919-2007); Gianfranco Ferré, ital. Modeschöpfer (1944-2007).

Namenstage: Adolf, Rainer, Fulko, Euphemia, Gregor, Andreas.