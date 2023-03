17. März 1953: Reprivatisierung der unter der früheren Labour-Regierung verstaatlichten Stahlindustrie Großbritanniens

Unter Freitag, 17. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1793: In Mainz konstituiert sich der rheinisch-deutsche Nationalkonvent, der die Loslösung vom Reich proklamiert ("Mainzer Republik").

1813: König Friedrich Wilhelm III. von Preußen erklärt Frankreich den Krieg.

1848: In Venedig bricht der Aufstand gegen die österreichische Herrschaft aus.

1898: In Berlin findet die deutschsprachige Erstaufführung von Henrik Ibsens "Brand" statt.

1908: Erster Einsatz der Bildtelegraphie in der Kriminalistik: Der Londoner "Daily Mirror" veröffentlicht das per Bildfunk aus Paris übermittelte Fahndungsfoto eines Juwelendiebs. Ein englischer Gastwirt erkennt den Mann und sorgt für dessen Verhaftung.

1918: Die deutsche Heeresverwaltung ruft die Bevölkerung auf, die Hunde - besonders größere Rassen - für den vaterländischen Kriegseinsatz zur Verfügung zu stellen.

1923: Schwere Zusammenstöße zwischen Monarchisten und sozialdemokratischen Arbeitern mit Toten und Verletzten im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing.

1933: Gründung der SS-Leibstandarte "Adolf Hitler" aus zunächst 120 Mann der ehemaligen Münchner Leibwache unter dem Kommando von Sepp Dietrich. Sie ist die Privatarmee des "Führers" ohne Bindung an die NSDAP.

1938: Österreich wird ausgeplündert: Eingliederung der Nationalbank in die Deutsche Reichsbank. 243 Millionen Schilling Goldreserven und 121 Millionen an Devisenbeständen werden nach Berlin geschafft. Die Wertrelation des Schilling zur Reichsmark wird im Verhältnis 1 RM = 1,5 S festgelegt.

1943: Der nach Deutschland geflüchtete Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, gibt in Kroatien seine Zustimmung zur Aufstellung einer bosniakisch-muslimischen SS-Division aus 12.000 Freiwilligen mit dem Namen "Handschar" (Krummdolch).

1948: Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg unterzeichnen den Brüsseler Pakt, den Vorläufer der Westeuropäischen Union (WEU).

1953: Reprivatisierung der unter der früheren Labour-Regierung verstaatlichten Stahlindustrie Großbritanniens.

1963: Ausbruch des Vulkans Gunong Agung auf der indonesischen Insel Bali, dem in den folgenden Tagen fast 1.900 Menschen zum Opfer fallen.

1988: Fred Sinowatz, Bundeskanzler von 1983 bis 1986, gibt seinen Rücktritt als SPÖ-Vorsitzender bekannt. Er hatte die Parteiführung 1983 von Bruno Kreisky übernommen. Den SPÖ-Vorsitz übernimmt sein Nachfolger als Regierungschef, Franz Vranitzky.

1993: Das generalsanierte und teilweise umgebaute Wiener Museum für angewandte Kunst wird wieder eröffnet.

1998: Chinas Nationaler Volkskongress wählt den Wirtschaftsreformer Zhu Rongji zum neuen Ministerpräsidenten. Sein Vorgänger Li Peng wird Parlamentsvorsitzender.

2003: US-Präsident George W. Bush schließt eine diplomatische Lösung des Irak-Konflikts definitiv aus.

2003: Präsident Svetozar Marović, der auch Vorsitzender des Ministerrates ist, stellt die erste Regierung des Staatenbundes von Serbien-Montenegro vor. Von den fünf Ministern sind drei aus Serbien und zwei aus Montenegro.

2003: Aus Protest gegen den pro-amerikanischen Kurs des britischen Premierministers Tony Blair in der Irak-Frage tritt der Labour-Mehrheitsführer im Unterhaus, der frühere Außenminister Robin Cook, zurück.

2013: Die Witwe des von den Nazis hingerichteten und später seliggesprochenen NS-Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter, Franziska, stirbt im Alter von 100 Jahren.



Geburtstage: Anton Dominik Ritter von Fernkorn, öst. Bildhauer und Bildgießer dt. Herkunft (1813-1878); Lida Winiewicz, öst. Bühnen- und Fernsehautorin (1928-2020); Penelope Margaret Lively, brit. Schriftstellerin (1933); Rudolf Nurejew, russ. Tänzer und Choreograf (1938-1993); Keith Michael Patrick O'Brien, brit. kath. Theologe; Erzbischof von Saint Andrews und Edinburgh (1938-2018); Bakili Muluzi, Präsident Malawis 1994-2004 (1943); Letsie III., König von Lesotho (1963).

Todestage: Ernest Johann Nepomuk von Herberstein, öst. kath. Theologe; erster Bischof von Linz (1731-1788); Christian Doppler, öst. Mathematiker und Physiker (1803-1853); Anselm Karl Borromäus Salzer, öst. Literaturhistoriker und kath. Theologe; Benediktiner (1856-1938); Ernst Deutsch-Dryden, öst. Kostümbildner und Reklamegrafiker (1887-1938); Helen Hayes, US-Schauspielerin (1900-1993); Haldan K. Hartline, US-Physiologe; Nobelpreis 1967 (1903-1983); Walter Nigg, schwz. Theologe (1903-1988); Rainer Pichler, öst. Autor (1942-1998).

Namenstage: Gertrude, Patrick, Gerda, Gertrud, Kurt, Johannes, Diemut, Konrad, Josef, Alexius.