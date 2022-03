Unter Donnerstag, 17. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1832: In Vietnam beginnt die von Lê Văn Khôi angeführte Rebellion gegen Kaiser Minh Mang, die große Teile des Landes erfasst.

1887: Der äthiopische Kaiser Johannes IV. macht den Mahdisten ein Friedensangebot, das abgelehnt wird.

1917: In Kiew wird ein "Ukrainischer Zentralrat" gegründet.

1927: Die US-Regierung spricht sich gegenüber dem Völkerbund gegen eine internationale Kontrolle von Abrüstungsbemühungen einzelner Staaten aus.

1942: Das nazideutsche Vernichtungslager Bergen-Belsen wird mit dem Eintreffen der ersten polnischen Häftlinge "in Betrieb genommen".

1942: Der deutschen Wehrmacht und ihren kroatischen Ustascha-Verbündeten gelingt es nicht, die kommunistische Partisanenbewegung um Foča in Ostbosnien niederzuwerfen. Familienangehörige von Widerstandskämpfern werden als Geiseln festgenommen, ihr Besitztum beschlagnahmt.

1947: Frankreichs christlich-demokratische Partei MRP (Mouvement Républicain Populaire), die stärkste bürgerliche Kraft im Parlament, wählt den früheren Widerstandskämpfer Maurice Schumann zu ihrem Präsidenten.

1962: Chinas Kommunistische Partei beschuldigt die KPdSU wegen der sowjetischen Maßregelung Albaniens, eine "Diktatur" in der internationalen kommunistischen Bewegung errichten zu wollen.

1972: Die Vorstände von VOEST, Alpine, Böhler und Schoeller einigen sich über die Zusammenführung ihrer Gesellschaften.

1972: Auf ihrem Parteitag in Mailand wählt die KP Italiens Enrico Berlinguer zum Nachfolger von Luigi Longo als Parteichef.

1992: In einem Referendum sprechen sich 68,7 Prozent der weißen Minderheit Südafrikas für die Reformpolitik von Präsident Frederik de Klerk und damit für die Abschaffung des Apartheidsystems aus.

1992: In Kasachstan beginnt das erste gesamtdeutsche Raumfahrtunternehmen der GUS. Der deutsche Testpilot Klaus-Dietrich Flade startet mit zwei russischen Kosmonauten in der "Sojus TM-14" zur Raumstation Mir.

1992: Der österreichische Ministerrat genehmigt die Durchfuhr von Kriegsmaterialien bei UNO-Einsätzen in Ex-Jugoslawien.



Geburtstage: Otto Gross, öst. Arzt und Psychoanalytiker (1877-1920); Walther Ludwig, dt. lyrischer Tenor (1902-1981); Takeo Miki, jap. Politiker (1907-1988); Walther Johann Jacobs, dt. Industrieller (Kaffeerösterei) (1907-1998); Nat "King" Cole, US-Jazzmusiker (1919-1965); Heinz Löffler, öst. Zoologe (1927-2006); Monika Wulf-Mathies, dt. Politikerin (1942).

Todestage: Daniel Bernoulli, schwz. Mathematiker, Physiker und Mediziner (1700-1782); Wolfgang von Gronau, dt. Flugpionier (1893-1977); Käthe Leichter, öst. Politikerin (1895-1942); Luise Rinser, dt. Schriftstellerin (1911-2002); Fritz Moravec, öst. Apinist, gem. mit Josef Larch und Johann Willenpart Erstbesteiger des Gasherbrum II (8.035m) am 7. Juli 1956 (1922-1997); Derek Walcott, karib. Schriftsteller; Nobelpreis 1992 (1930-2017).

Namenstage: Gertrude, Patrick, Gerda, Gertrud, Kurt, Johannes, Diemut, Konrad, Josef, Alexius.