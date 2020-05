Unter Sonntag, 17. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1620: Auf einem Jahrmarkt in Philippopel im Osmanischen Reich (heute Plovdiv in Bulgarien) wird das erste Ringelspiel präsentiert. Es besteht aus einem großen Wagenrad, an dem kleine Sitze befestigt sind.

1800: Auf seinem Italien-Feldzug überquert Napoleon Bonaparte mit der französischen Armee den Großen St. Bernhard. Er schlägt wenige Wochen später (14. Juni) bei Marengo in der Po-Ebene die österreichischen Truppen.

1850: In Berlin wird das Deutsche Theater (ursprünglich "Friedrich-Wilhelm-Städtisches Theater") eröffnet.

1880: In Dublin wird Charles Stewart Parnell zum Vorsitzenden der irischen "Home Rule Party" gewählt. Er einigt die Nationalbewegung im Kampf für die Unabhängigkeit Irlands von Großbritannien und für soziale Reformen.

1890: In Rom wird Pietro Mascagnis "Cavalleria rusticana" uraufgeführt. Mit diesem Werk wird der Verismus in der italienischen Oper begründet.

1910: Der Flugpionier Karl Illner absolviert den ersten österreichischen Überlandflug von Wiener Neustadt nach Wien und wieder zurück.

1915: In Großbritannien bildet der liberale Premierminister Herbert Henry Asquith eine Allparteienregierung. Winston Churchill wird als Marineminister wegen des militärischen Debakels in den Dardanellen abgelöst.

1915: In Wien wird ein fleischloser Tag eingeführt.

1930: Der Youngplan zur Regelung der deutschen Reparation tritt in Kraft. Bis 1988 soll Deutschland 34,5 Milliarden Mark an die ehemaligen Alliierten des Ersten Weltkriegs zahlen.

1930: Der französische Außenminister Aristide Briand übermittelt den europäischen Völkerbundstaaten ein Memorandum über einen europäischen Staatenbund.

1940: Nach dem Überfall auf das neutrale Belgien marschieren deutsche Truppen in Brüssel ein.

1950: In Kärnten wird die Bundesbahnstrecke zwischen Villach und Spittal an der Drau elektrisch in Betrieb genommen.

1955: Der Ministerrat genehmigt den Text des österreichischen Staatsvertrages und beschließt dessen Vorlage im Parlament.

1970: Thor Heyerdahl segelte in 57 Tagen vom Hafen Safi in Marokko bis zur Antillen-Insel Barbados (5.150 km).

1980: In Südkorea ergreifen die Militärs unter Führung von General Chun Doo Hwan die Macht.

1990: In Maria Taferl (NÖ) gründen 14 an der Donau liegende Bundesländer, Teilstaaten und Regionen die "ARGE Donauländer".

1990: In Los Angeles wird der 32-jährige Sohn des Schauspielers Marlon Brando, Christian Brando, unter dem Verdacht verhaftet, den Freund seiner Schwester Cheyenne ermordet zu haben.

2000: Die Regierungsbeauftragte Maria Schaumayer und US-Vizefinanzminister Stuart Eizenstat berichten über einen Durchbruch bei den Entschädigungsverhandlungen für ehemalige Zwangsarbeiter des NS-Regimes.



Geburtstage: Werner Bochmann, deutscher Komponist (1900-1993); Erwin Lanc, öst. Politiker (SPÖ) (1930); Valie Export, öst. Malerin/Regisseurin (1940); Ingrid Turkovic-Wendl, öst. Moderatorin, Politikerin (ÖVP), Ex-Eiskunstläuferin (1940); Janez Drnovšek, slowen. Politiker (1950-2008); Bill Paxton, US-Schauspieler (1955-2017); Trent Reznor, US-Musiker/"Nine Inch Nails"-Sänger (1965).

Todestage: Sandro Botticelli, ital. Maler (1445-1510); Paul Dukas, frz. Komponist (1865-1935); Anton Kolig, öst. Maler (1886-1950); Max Valier, dt. Ingenieur (1895-1930); Wolfgang Houska, öst. Bankier (1938-2005).

Namenstage: Walter, Bruno, Jodokus, Paschalis, Torpetus, Patrich, Dietmar, Restituta, Framhild.

