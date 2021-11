Unter Mittwoch, 17. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1796: In der zweitägigen Schlacht von Arcole um die Festung Mantua werden die Österreicher von den Franzosen unter Napoleon Bonaparte geschlagen.

1796: In Zarskoje Selo stirbt 67-jährig die russische Zarin Katharina II. ("die Große"). Geboren als deutsche Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst, ließ sie ihren Ehemann Peter III. stürzen. Als Alleinherrscherin betrieb sie eine höchst erfolgreiche Machtpolitik.

1866: In Paris wird die Oper "Mignon" von Ambroise Charles Louis Thomas uraufgeführt.

1881: In einer kaiserlichen Proklamation wird im deutschen Reichstag die künftige Sozialgesetzgebung verkündet.

1911: Erstmals sind bei Wahlen im australischen Staat Victoria auch Frauen stimmberechtigt.

1941: Von der nazideutschen Besatzungsmacht werden Litauen, Lettland und Teile von Weißruthenien zum sogenannten "Reichskommissariat Ostland" zusammengefasst, aus Teilen der Ukraine wird das "Reichskommissariat Ukraine" gebildet.

1941: Von Hitler und Göring für die Krise der deutschen Luftwaffe und Fehlentscheidungen in der Flugzeugproduktion verantwortlich gemacht, verübt Generalluftzeugmeister Ernst Udet in Berlin Selbstmord (Carl Zuckmayer lässt sich von Udets Schicksal zu dem Drama "Des Teufels General" inspirieren).

1951: Die Comic-Reihe "Petzi" erscheint erstmals in einer dänischen Tageszeitung. Vilhelm Hansen zeichnet die Petzi-Geschichten, die von seiner Frau Carla geschrieben werden.

1966: Gründung der UNO-Organisation für Industrielle Entwicklung (UNIDO) mit Sitz in Wien. Ihre Hauptaufgabe ist die Förderung von Industrialisierungsprojekten in Ländern der Dritten Welt.

1971: Thailands Regierungschef Thanom Kittikachorn löst das Parlament auf und lässt über das ganze Land das Kriegsrecht verhängen.

1986: Der Chef des französischen Renault-Konzerns, Georges Besse, wird vor seiner Pariser Wohnung von zwei Terroristen der linken Untergrundgruppe "Action Directe" ermordet.

2006: Nach zähen Verhandlungen einigt sich die UNO-Klimakonferenz in Nairobi auf eine Überprüfung des Kyoto-Protokolls ab 2008. Ein Datum für das Ende der Revision wird jedoch ebenso wenig festgelegt wie die Vorbedingungen. Die Überprüfung ist die Grundlage für ein Folgeabkommen zu den internationalen Klimaschutz-Verpflichtungen, die 2012 auslaufen.

2006: Ungarn trauert um seine Fußball-Legende Ferenc Puskás. Der 79-Jährige, der jahrelang wegen einer Alzheimer-Erkrankung stationär behandelt wurde, stirbt auf der Intensivstation einer Klinik in Budapest.



Geburtstage: August Sander, dt. Fotograf (1876-1964); Walter Hallstein, dt. Politiker (1901-1982); Lee Strasberg, US-Regisseur öst. Herk. (1901-1982); Sōichirō Honda, japan. Unternehmer (1906-1991); Vilma Degischer (verehel. Thimig), öst. Schauspielerin (1911-1992); Helene "Heli" Finkenzeller, dt. Bühnen- und Filmschauspielerin (1911-1991); Christian Fouchet, frz. Politiker (1911-1974); Otto Kranzlmayr, öst. Politiker; ÖVP; 1961-1963 Staatssekretär im Innenministerium (1911-1972); Peter Pelinka, öst. Journalist, Autor und Moderator; 1992-2006 und 2010-2012 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins "NEWS" (1951); Sophie Marceau (eigtl. Maupu), frz. Schauspielerin (1966).

Todestage: Katharina II., die Große, russ. Zarin (geb. Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst) (1729-1796); Ernst Udet, dt. Flieger und Militär (1896-1941); Ingrid Leodolter, öst. Politikerin (SPÖ) (1919-1986).

Namenstage: Gertrud, Hilda, Gregor, Hugo, Florian, Salome, Florin, Viktoria, Romanus, Hyacinth.