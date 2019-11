Unter Sonntag, 17. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

284: In Kleinasien wird Diokletian vom römischen Heer zum Kaiser ausgerufen.

1869: Der nach zehnjähriger Bauzeit unter dem Khediven (Vizekönig) Ismail von Ägypten vollendete Suez-Kanal (161 km lang) wird im Beisein der französischen Kaiserin Eugénie und des österreichischen Kaisers Franz Joseph feierlich eröffnet. Der Kanal, der den Seeweg nach Indien um 4.000 Seemeilen verkürzt, wurde von dem Franzosen Ferdinand de Lesseps zum Großteil nach Plänen des 1858 verstorbenen Österreichers Alois von Negrelli (Ritter von Moldelbe), einer der bedeutendsten Techniker seiner Zeit, erbaut.

1914: Österreichische Truppen fügen den russischen Angreifern bei Krakau schwere Verluste zu.

1954: Gamal Abdel Nasser wird als neuer Staatspräsident Ägyptens vereidigt.

1969: In Helsinki beginnen amerikanisch-sowjetische Verhandlungen über eine Begrenzung der strategischen Kernwaffen.

1969: Der Autor Alexander Solschenizyn wird aus dem sowjetischen Schriftstellerverband ausgeschlossen.

1974: Aus den ersten freien Parlamentswahlen nach dem Ende der Militärdiktatur in Griechenland geht die bürgerliche "Neue Demokratie" unter Konstantin Karamanlis mit 55 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervor.

1989: Aus einer offiziellen Gedenkveranstaltung entwickelt sich in Prag eine Großdemonstration für Demokratie in der Tschechoslowakei. Das brutale Einschreiten der Polizei führt landesweit zu Protesten der Bevölkerung.

1989: Der neue DDR-Ministerpräsident Hans Modrow gibt seine Regierungserklärung vor der Volkskammer in Ostberlin ab.

2004: Indien beginnt mit der angekündigten Truppenreduzierung in der Krisenregion Kaschmir.

2004: Der iranische Fußball-Nationalheld Ali Daei sorgt für einen neuen Weltrekord. Der 35-Jährige trifft beim 7:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Laos vier Mal und hält als erster Kicker der Welt bei mehr als 100 Länderspieltoren.

2009: Der Ministerrat beschließt die eingetragene Partnerschaft für Homosexuelle. Eine Zeremonie am Standesamt scheitert jedoch am Widerstand der ÖVP. Ferner beschlossen wird das ORF-Gesetz, mit dem der öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter anderem eine Finanzspritze von 160 Millionen Euro lukrieren soll. Damit ist auch der Fortbestand der Kinofilmförderung über das Film-Fernseh-Abkommen und des Radio Symphonie Orchesters (RSO) gesichert.



Geburtstage: Vespasian, Kaiser des Römischen Reiches 69-79, Begründer der flavischen Dynastie (9 n. Chr.-79); Isamu Noguchi, jap. Bildhauer (1904-1988); Paul Chaudet, schwz. Staatsmann (1904-1977); Danny De Vito, US-Schauspieler (1944); Susan E. Rice, US-Diplomatin (1964).

Todestage: Gregor von Tours, frz. Bischof (538-594); Giovanni Pico della Mirandola, ital. Philosoph (1463-1494); Jakob Böhme, dt. Mystiker (1575-1624); Erskine Childers, irischer Politiker (1905-1974); Jan Novák, tschech. Komponist (1921-1984); Jimmy Ruffin, US-Soulsänger (1936-2014).

Namenstage: Gertrud, Hilda, Gregor, Hugo, Florian, Salome, Florin, Viktoria, Romanus, Hyacinth.

Quelle: SN