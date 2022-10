17. Oktober 1882: Die Berliner Philharmoniker geben ihr erstes Konzert

Unter Montag, 17. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1662: König Karl II. von England verkauft Dünkirchen an Frankreich.

1707: Johann Sebastian Bach heiratet seine Cousine Maria Barbara Bach.

1797: Der Friede von Campoformio beendet den Ersten Koalitionskrieg: Österreich stimmt der Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich zu und tritt die österreichischen Niederlande (das heutige Belgien) gegen Venedig an Frankreich ab.

1882: Die Berliner Philharmoniker geben ihr erstes Konzert.

1907: Die französische Regierung unter Ministerpräsident Georges Clemenceau beschließt, den marokkanischen Sultan Abdulaziz gegen dessen Halbbruder, den Usurpator Abdulhafiz, zu unterstützen.

1912: Beginn des ersten Balkankrieges: Die Königreiche Bulgarien, Serbien, Montenegro und Griechenland greifen die Türkei an.

1922: In Berlin werden die Redaktionsmitglieder der kommunistischen Tageszeitung "Rote Fahne" festgenommen.

1932: Der Heimwehrführer Major Emil Fey tritt als Staatssekretär für das Sicherheitswesen in die Regierung von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ein.

1932: In Genf wird der Franzose Joseph Avenol zum Generalsekretär des Völkerbundes gewählt. Er löst den Briten Eric Drummond ab.

1937: In Teplice (Teplitz) kommt es zu Schlägereien zwischen der tschechoslowakischen Polizei und Anhängern der Sudetendeutschen Partei.

1942: Die Personenstandsverordnung der deutschen Wehrmacht wird geändert, um "Ferntrauungen" zu ermöglichen. (Ist der Verlobte gefallen, wird die "Ferntrauung" dennoch durchgeführt, als Hochzeitstag gilt das Datum der "Willenserklärung" des Mannes.)

1947: Der britische Premierminister Clement Attlee und der künftige burmesische Regierungschef U Nu unterzeichnen in London die Verträge über die Entlassung Burmas in die Unabhängigkeit.

1957: Die erste Flasche der, vom Wiener Sodawasser- und Limonadenhersteller Erwin Klein erfundenen, Kräuterlimonade "Almdudler" wird abgefüllt. Mit der Idee, die damals moderne Redewendung "auf der Alm dudeln" in Brauseform zu verpacken, wurde das Erfrischungsgetränk zum österreichischen Nationalgetränk.

1962: Österreich wird für drei Jahre in den Wirtschafts- und Sozialrat (Ecosoc) der Vereinten Nationen gewählt.

1967: Uraufführung des Rock- und Popmusicals "Hair", von Galt McDermont, im Shakespeare Theatre in New York City.

1987: Der österreichische Lyriker Erich Fried nimmt in Darmstadt den Büchner-Preis entgegen und löst mit seiner Dankesrede einen Eklat aus. Er äußert die Meinung, Georg Büchner hätte sich "in unserer Zeit zur ersten Generation der Baader-Meinhof-Gruppe geschlagen".

1997: In Belgien wird der aus Ungarn stammende protestantische Geistliche András Pándy unter dem Verdacht festgenommen, seine beiden Ehefrauen und vier seiner acht Kinder umgebracht zu haben.

2002: Nordkorea gibt die Existenz eines geheimen Atomwaffenprogramms zu, mit dem es einen 1994 mit den USA geschlossenen Vertrag gebrochen hat.

2007: Der außer Dienst gestellte Wiener Landespolizeikommandant Roland Horngacher wird im Wiener Straflandesgericht zu 15 Monaten bedingter Haft, wegen des Missbrauchs der Amtsgewalt und der Verletzung des Amtsgeheimnisses in jeweils zwei Fällen, verurteilt. Von der Geschenkannahme durch Beamte wird Horngacher im Zweifel freigesprochen.

2007: Die Quoten-Zulassung an den österreichischen Medizin-Unis bleibt fürs Erste unberührt. Die EU legt ihr Vertragsverletzungsverfahren für fünf Jahre auf Eis.



Geburtstage: Cristofano Allori, ital. Barockmaler (1577-1621); Papst Johannes Paul I. (Albino Luciani) (1912-1978); Marsha Hunt, US-Schauspielerin (1917-2022); Nel Ust Wyclef Jean, haitian. Musiker, Songwriter, Produzent (1969); Tarkan, türk. Popmusiker (1972); Eminem (eigtl. Marshall Mathers), US-Rapmusiker (1972).

Todestage: Andreas Osiander, dt. Reformator (1498-1552); Johann Nepomuk Hummel, öst. Komponist und Pianist (1778-1837); Leopold Ernst, öst. Architekt; Dombaumeister von St. Stephan in Wien (1808-1862); Nathalie Gontscharowa, russ. Malerin (1881-1962); Pu Yi (Xuan Tong), letzter Kaiser von China (bis 1912), Kaiser von Mandschukuo (1934-1945) (1906-1967); Danielle Darrieux, frz. Schauspielerin (1917-2017); Julius Hackethal, dt. Mediziner (1921-1997); Derek Bell, irischer Musiker (1935-2002); Sylvia Kristel, niederl. Schauspielerin (1952-2012); Gordon Downie, kanad. Rockmusiker (1964-2017).

Namenstage: Rudolf, Ignatius, Hedwig, Hadwig, Florentine, Ethelbert, Marie-Louise, Augusta, Victor.