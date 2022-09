17. September 1997: Ohne die USA einigen sich in Oslo 89 Staaten auf ein Verbot von Antipersonenminen

Unter Samstag, 17. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1737: In Göttingen wird die Georgia Augusta, die erste deutsche Universität mit voller Forschungs- und Lehrfreiheit, eröffnet.

1742: Albert Josef Reichsgraf von Hodiz gründet in Wien die erste Freimaurerloge.

1787: Die Verfassung der Vereinigten Staaten tritt in Kraft. Sie sieht eine föderale Republik im Stil eines Präsidialsystems vor, in welcher der Präsident sowohl Staats- als auch Regierungschef ist. Die Verfassung ist eine der ältesten republikanischen Verfassungen, die heute noch in Kraft sind. Sie wurde von zwölf der dreizehn ehemaligen britischen Kolonien während der "Philadelphia Convention" entworfen. Das Schlusswort hält der Erfinder und Staatsmann Benjamin Franklin.

1862: In einer der blutigsten Schlachten des amerikanischen Bürgerkrieges besiegen die Unionstruppen unter McCellan am Antietam, einem Nebenfluss des Potomac, die Konföderierten unter Lee.

1922: In den Berliner Alhambra-Lichtspielen findet die öffentliche Welturaufführung des ersten Spielfilms mit Tonspur statt. Der Tonfilm mit dem Titel "Der Brandstifter" war von den Ingenieuren Hans Vogt, Joseph Engl und Joseph Massolle nach dem Tri-Ergon-Verfahren hergestellt worden.

1937: Ein Großbrand vernichtet die Rotunde im Wiener Prater. Das 84 Meter hohe Weltausstellungsgebäude von 1873 war eines der Wahrzeichen Wiens. Erhalten blieb nur ein Stück des Osttores mit den Initialen Kaiser Franz Joseph I. und seinem Wahlspruch "Viribus unitis".

1942: Nach Angriffen von US-Flugzeugen auf zur Rettung Schiffbrüchiger aufgetaucht fahrende deutsche U-Boote erteilt Admiral Dönitz den Befehl, "alle Versuche sofort einzustellen, die Besatzungen versenkter Schiffe zu retten".

1947: In Szklanska Poręba in Polen wird auf Betreiben Stalins das Informationsbüro der kommunistischen und Arbeiterparteien (Kominform) mit Sitz in Belgrad gegründet.

1967: In Kayseri in der Türkei kommen bei Zusammenstößen von Anhängern zweier Fußballmannschaften 42 Menschen ums Leben, mehr als 600 werden verletzt.

1967: US-Flugzeuge greifen erstmals das Stadtgebiet von Haiphong und eine Brücke an der chinesisch-vietnamesischen Grenze an.

1982: BRD: Mit dem Rücktritt der vier FDP-Bundesminister endet nach 13 Jahren die sozialliberale Koalition in Bonn.

1992: Das britische Pfund und die italienische Lira werden nach tagelangem Druck aus dem Europäischen Währungssystem (EWS) herausgenommen.

1997: Ohne die USA einigen sich in Oslo 89 Staaten auf ein Verbot von Antipersonenminen.

2002: Der Irak stimmt einer bedingungslosen Rückkehr der UNO-Waffeninspektoren zu.

2002: In der "Spitzelaffäre" werden zwei Schuldsprüche gefällt: Die ehemaligen FPÖ-Politiker Josef Kleindienst und Michael Kreißl werden wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses - nicht rechtskräftig - zu je sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Am 12. Februar 2004 werden sie frei gesprochen.

2007: Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft verliert einen jahrelangen Rechtsstreit mit der EU-Kommission. Das EU-Gericht in Luxemburg entscheidet, dass die Wettbewerbshüter rechtmäßig eine Strafe über 497 Mio. Euro sowie kartellrechtliche Auflagen gegen das US-Unternehmen verhängt hatten. Microsoft habe seine marktbeherrschende Stellung zum Nachteil von Konkurrenz und Verbrauchern missbraucht.

2012: Der umstrittene Agrotreibstoff E10 kommt vorerst nicht. Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich (V) muss zwei Wochen vor der geplanten Einführung die Notbremse ziehen und erntet dafür breite Zustimmung. Lediglich die Bauern gehen auf die Barrikaden. Die EU-Kommission bekräftigt, dass das künftige Ethanol-Beimischungsziel bei fünf Prozent bleiben soll, in Österreich liegt die Quote derzeit bei über sechs Prozent.



Geburtstage: Paul V., ital. Papst (1552-1621); Konstantin Ziolkowski, russ.-sowj. Luft- und Raumfahrttheoretiker (1857-1935); Will (August Wilhelm) Meisel, dt. Komponist/Musikverleger (1897-1967); Hugo Hartung, dt. Schriftsteller (1902-1972); Isang Yun, korean. Komponist (1917-1995); António Agostinho Neto, angol. Politiker, Mediziner und Dichter; 1975-1979 erster Präsident von Angola (1922-1979); Peter Löscher, öst. Manager; 2007-2013 Vorstandsvorsitzender bei Siemens (1957); Wolfgang Perner, ehem. öst. Biathlet (1967-2019).

Todestage: William Henry Fox Talbot, brit. Physiker/Chemiker (1800-1877); Anton von Stadler, dt. Maler (1850-1917); Hans-Christoph Seebohm, dt. Politiker (1903-1967); Edvaldo Alves de Santa Rosa ("Dida"), brasil. Fußballspieler (1934-2002).

Namenstage: Hildegard, Robert, Reinald, Ariadne, Lambert, Columba, Heraklid, Konon, Luzia.