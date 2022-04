18. April 2002: In New York wird das neu erbaute Österreichische Kulturforum eröffnet

Unter Montag, 18. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1417: König Sigismund belehnt in Konstanz den Nürnberger Burggrafen Friedrich von Hohenzollern mit dem Kurfürstentum Brandenburg.

1454: In einem Vertrag mit Sultan Mehmed II. muss die Republik Venedig auf die Seeherrschaft im östlichen Mittelmeer verzichten.

1722: Die Residenz des französischen Königs wird wieder nach Versailles verlegt. 1715 hatte sich der Hof mit dem damals fünfjährigen Ludwig XV. in den Tuilerien in Paris einquartiert.

1797: Präliminarfrieden von Leoben zwischen Österreich und Frankreich. Der Krieg endete durch den Frieden von Campoformio (17. Oktober).

1882: In der Börse wird die erste "öffentliche Sprechstelle" eröffnet. Zum Preis von 20 Kreuzern erhält man eine "Sprechkarte". Dafür können sich die Teilnehmer fünf Minuten unterhalten.

1887: Ein Skandal um den von seinem Schwiegersohn Samuel Wilson eingefädelten heimlichen Verkauf staatlicher Ehrenzeichen bringt den französischen Staatspräsidenten Jules Grévy in Bedrängnis und zwingt ihn im Dezember zum Rücktritt.

1912: Die Türkei schließt nach einer Beschießung durch italienische Kriegsschiffe die Dardanellen für den gesamten Schiffsverkehr.

1922: Internationale Esperanto-Konferenz in Genf: Die Delegierten aus 28 Ländern propagieren den Einsatz der Kunstsprache zum Aufbau eines vereinten Europa und fordern den Unterricht an öffentlichen Schulen.

1942: Von Flugzeugträgern gestartete US-Maschinen bombardieren erstmals Tokio und andere japanische Industriestädte.

1942: Mit der Rückkehr von Pierre Laval an die Spitze der Regierung wird eine noch engere Kollaboration des französischen Vichy-Regimes von Marschall Philippe Pétain mit Nazideutschland eingeleitet. Der ultrarechte Dichter Abel Bonnard wird Minister für "Nationale Erziehung", Laval ist zugleich Außen-, Innen- und Propagandaminister.

1977: Die von US-Präsident Jimmy Carter kurz nach seinem Amtsantritt erlassene Amnestie für die Mehrzahl der rund zehntausend Vietnam-Kriegsdienstverweigerer tritt in Kraft.

1982: Großer Sachschaden durch nächtliche Bombenanschläge auf die französische Botschaft und das Air-France-Gebäude in Wien.

2002: In New York wird das neu erbaute Österreichische Kulturforum eröffnet. Das vom Tiroler Architekten Raimund Abraham entworfene Gebäude sorgt in den amerikanischen Medien durch seine spektakuläre Architektur für Aufsehen.



Geburtstage: David Ricardo, brit. Nationalökonom (1772-1823); Ferdinand Ritter von Arlt, öst. Augenarzt (1812-1887); Leopold Stokowski, US-Dirigent (1882-1977); Gertrud von den Brincken, lettische Schriftstellerin (1892-1982); Miklós Rózsa, ung. Filmkomponist (1907-1995); Friederike Luise, ehem. griech. Königin (1917-1981); Carlo Böhm, öst. Schauspieler (1917-1997); Thomas Engel, dt. Regisseur (1922-2015); Tadeusz Mazowiecki, poln Politiker (1927-2013); Hans Peter Stihl, dt. Unternehmer (1932); Jochen Rindt, dt.-öst. Automobilrennfahrer (1942-1970); James Woods, US-Schauspieler (1947).

Todestage: Matthias Steinl, öst. Baumeister/Bildhauer (um 1644-1727); Friedrich von Bodenstedt, dt. Schriftsteller (1819-1892); Jozef Tiso, slowakischer kath. Theologe und Präsident (1887-1947); Benny Leonard, US-Boxer (1896-1947); Pater Beda Döbrentei, öst. "Retter von Mariazell" (1912-1997); Thor Heyerdahl, norw. Ethnologe (1914-2002); Marie Zimmermann, dt. Theaterintendantin (1955-2007).

Namenstage:Werner, Mechthilde, Wiggo, Wigbert, Hugo, Valerian, Apollonius, Florian, Aja, Alexander, Victor.