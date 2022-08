18. August 1877: Der US-Astronom Asaph Hall entdeckt den Marsmond Phobos

Unter Donnerstag, 18. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

387 v. Chr.: Das römische Heer wird in der Schlacht an der Allia von den Kelten vernichtend geschlagen. Unter ihrem Anführer Brennus stoßen die gallischen Senonen bis nach Rom vor.

1112: Das "Stift Herzogenburg" wird gegründet. Bischof Ulrich von Passau errichtet im Mündungsgebiet der Traisen ein Stift für Augustiner-Chorherren. Im Jahr 1244 wird das Kloster aufgrund dauernder Überschwemmungsgefahr und des ungesunden Sumpfklimas nach Herzogenburg in Niederösterreich verlegt.

1227: Dschingis Khan, der Begründer und Großkhan des Mongolischen Weltreichs, stirbt in Ninghsia. Sein Herrschaftsgebiet hat zu diesem Zeitpunkt eine Größe von 19 Millionen qkm und erstreckt sich vom Chinesischen Meer bis zu den Toren Europas.

1392: Der albanische Fürst Georg (Gjergj) Thopia überschreibt die Stadt Durrës (Durazzo) der Republik Venedig. (1501 von den Osmanen erobert).

1572: Der Hugenotte Heinrich von Bourbon, König von Navarra, heiratet in Paris die katholische Prinzessin Margarete von Valois, Schwester des französischen Königs Karl IX. und Tochter von Katharina Medici. Die mehrtägigen Feierlichkeiten münden am 24. August in die Bartholomäusnacht oder "Pariser Bluthochzeit". In Paris werden mehr als 3.000 Hugenotten niedergemetzelt, im übrigen Frankreich nochmals um die 10.000.

1587: Auf der Roanoke-Insel im heutigen North Carolina kommt Virginia Dare zur Welt, das erste in Nordamerika geborene Kind englischer Eltern.

1807: Der französische Kaiser Napoleon I. errichtet das von Kassel aus regierte Königreich Westfalen und setzt seinen Bruder Jérôme Bonaparte als König ein. Dieser heiratet Katharina von Württemberg.

1877: Der US-Astronom Asaph Hall entdeckt den Marsmond Phobos.

1902: Im Grazer Stieglbräu wird der Grazer Athletik-Sport-Club (GAC) gegründet, der später als GAK österreichischer Fußballmeister wird.

1917: Beginn der elften und verlustreichsten Isonzoschlacht.

1917: Ausbruch des Großbrands in Thessaloniki. Die nordgriechische Metropole wird zu 40 Prozent zerstört, etwa 70 Prozent der Arbeitsplätze durch das Feuer vernichtet. 80.000 Menschen werden obdachlos, zahlreiche Kunstschätze zerstört.

1932: Mit einer Druckkabine, die an einem Ballon befestigt ist, steigen der Schweizer Physiker Auguste Piccard und sein Assistent Max Cosyns in 16.201 m Höhe (barometrische Höhe; geometrische Messung: 16.940 m Höhe) auf. Sie messen erstmals Strahlen in der Stratosphäre.

1932: Als erster Operntonfilm hat "Die verkaufte Braut", entstanden unter der Regie von Max Ophüls, in München Premiere.

1942: Die USA erklären den mit Nazideutschland verbündeten Ländern Ungarn, Bulgarien und Rumänien den Krieg.

1947: Die US-Regierung fordert die ungarische Regierung auf, Missbräuche bei der Vorbereitung der Parlamentswahlen einzustellen, und kritisiert Massenstreichungen von Wählerlisten durch die kommunistisch kontrollierten Behörden.

1947: Das jüdische Flüchtlingsschiff "Exodus" wird vor Tel Aviv von der britischen Marine aufgebracht. Die erschöpften Passagiere werden zurück nach Frankreich geschickt, wo sie am 29. Juli eintreffen.

1987: In Bregenz wird Pavel Kohouts neues Stück "Patt oder das Spiel der Könige" uraufgeführt.

2002: Spanische Elitesoldaten stürmen die Petersilieninsel und vertreiben die dort stationierten marokkanischen Soldaten. Damit endet der sogenannte Petersilienkrieg unblutig.



Geburtstage: Eusebius Mandyczewski, öst. Musikwissenschafter (1857-1929) (nach anderen Angaben *17. 8. 1857-1929); Hugo Bettauer, öst. Schriftsteller ("Stadt ohne Juden") (1872-1925); Ilse Kubaschewski, dt. Filmproduzentin (1907-2001); Kurt Meisel, öst.-dt. Schauspieler/Regisseur/Intendant (1912-1994); Elsa Morante, ital. Schriftstellerin (1912-1985); Caspar Weinberger, US-Politiker (1917-2006); Alain Robbe-Grillet, frz. Schriftsteller (1922-2008); Fritz Umgelter, dt. Regisseur (1922-1976); Marian Heitger, öst. Pädagoge (1927-2012); Luc Montagnier, frz. Aidsforscher; Nobelpreis 2008 (1932-2022); Sabine Sinjen, dt. Schauspielerin (1942-1995); Patrick Swayze, US-Schauspieler (1952-2009); Harald Schmidt, dt. Schauspieler/Entertainer (1957); Felipe Calderón, mexikan. Politiker (1962).

Todestage: Dschingis Khan, mongol. Feldherr und Reichsgründer (1155-1227); Guido Reni, ital. Maler (1575-1642); Alexander Sacher-Masoch, öst. Schriftsteller (1909-1972); John Sturges, US-Regisseur (1910-1992); Rolf Knie, schwz. Zirkusdirektor (1921-1997); Scott McKenzie, US-Sänger (1939-2012).

Namenstage: Claudia, Helene, Rainald, Wendelgard, Agapetus, Paula, Beatrix, Firmin, Johannes.