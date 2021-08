Unter Mittwoch, 18. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1866: Der Norddeutsche Bund, ein Zusammenschluss von 22 Fürstenstaaten und freien Städten nördlich der Mainlinie, wird unter der Führung Preußens gegründet. Hauptstadt des Bundes wird Berlin.

1941: Der deutsche Soldatensender Radio Belgrad spielt zum ersten Mal den Schlager "Lili Marleen", der in der Fassung von Lale Andersen zum ersten deutschen Millionenseller und internationalen klassischen Soldatenlied wird.

1966: Beginn zweitägiger verheerender Unwetter in Österreich mit 24 Toten und Schäden in Millionenhöhe.

1976: Die unbemannte sowjetische Sonde Luna-24 landet auf dem Mond und kehrt am 22. August mit Mondgestein zur Erde zurück.

1981: Uraufführung des Schauspiels "Am Ziel" von Thomas Bernhard, inszeniert von Claus Peymann, im Rahmen der Salzburger Festspiele am Landestheater der Mozartstadt.

1996: Jordanien wird nach einer drastischen Erhöhung der Brotpreise von schweren Unruhen erschüttert.



Geburtstage: Alexandr Alexejewitsch Gorski, russ. Tänzer (1871-1924); Marcel Carné, frz. Filmregisseur (1906-1996); László Vajda, span. Filmregisseur ung. Herkunft (1906-1965); Lady Moura Lympany, brit. Pianistin (1916-2005); Edgar Seipenbusch, dt.-öst. Dirigent und langjähriger Innsbruck Musikdirektor (1936-2011); Robert Redford, US-Schauspieler (1936); Raoul Gehringer, öst. Komponist (1971-2018).

Todestage: Richard Avenarius, schweiz. Philosoph (1843-1896); Anita Loos, US-Schriftstellerin (1893-1981); Robert Russell Bennett, US-Musiker (1894-1981); Peter Fleming, brit. Schriftsteller (1907-1971); Ernst Nolte, dt. Historiker/Philosoph (1923-2016); Mariama Bâ, senegal. Schriftstellerin (1929-1981).

Namenstage: Claudia, Helene, Rainald, Wendelgard, Agapetus, Paula, Beatrix, Firmin, Johannes.