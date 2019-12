Unter Mittwoch, 18. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1559: Englands Königin Elisabeth I. entsendet Truppen nach Schottland, um den dortigen Adeligen bei der Vertreibung der Franzosen zu helfen.

1644: Königin Christine von Schweden, Tochter von Gustav II. Adolf, wird für volljährig erklärt und übernimmt die Regierungsgeschäfte.

1914: Großbritannien erklärt Ägypten zu seinem Protektorat.

1919: Die deutsche Nationalversammlung beschließt die Verstaatlichung der Elektrizitätswirtschaft.

1944: Nördlich der Donau dringen sowjetische Verbände bis Gran (Esztergom), Residenz des katholischen Primas von Ungarn, vor.

1944: In Wien wird das Provisorische Österreichische Nationalkomitee der "O5" gegründet (O5 als geheimes Widerstands-Erkennungszeichen für Österreich: Der Buchstabe O und der 5. Buchstabe des Alphabets E).

1969: Nach der Zustimmung des Oberhauses ist in Großbritannien die von der Labour-Regierung unter Premierminister Harold Wilson durchgesetzte Abschaffung der Todesstrafe rechtswirksam.

1979: Die römische Glaubenskongregation entzieht dem Tübinger Theologen Hans Küng die kirchliche Lehrerlaubnis.

2009: "Kyoto-Protokoll": Die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen (Weltklimagipfel seit 7. Dezember) endet mit einem Minimalkonsens. Vorgesehen war eine Nachfolgeregelung für das Klimaschutzprotokoll, ein neues verbindliches Regelwerk nach 2012.



Geburtstage: Elisabeth Petrowna, Zarin von Russland (1709-1762); Nikolaus Joseph Fürst Esterházy, öst. Feldmarschall u. Mäzen Joseph Haydns (1714-1790); Paul Klee, dt. Maler/Graph. schweiz. Herk. (1879-1940); Hans Meyer, dt. Historiker (1884-1966); George Stevens, US-Regisseur (1904-1975); Willi Fährmann, dt. Schriftsteller (1929-2017); Józef Glemp, poln. Theologe, Kardinal (1929-2013); Harold Elliot Varmus, US-Mikrobiol., Nobelpreis 1989 (1939); Ray Liotta, US-amerikanischer Schauspieler (1954); Giuliano Razzoli, ital. Skirennläufer (1984).

Todestage: Jean Lamarck, frz. Naturforscher (1744-1829); Sir John William Alcock, brit. Pilot (1892-1919); Maria Theresia Eis, öst. Schauspielerin (1896-1954); Lilia Skala, öst. Schauspielerin (1896-1994); Rudolf Platte, dt. Schauspieler (1904-1984).

Namenstage: Philipp, Wunibald, Desideratus, Hildebert, Gratian, Esperanzo, Sebastian, Rufus, Victor.

Quelle: SN