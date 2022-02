Unter Freitag, 18. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1787: Kaiser Joseph II. bestimmt in einem Hofkanzleidekret, dass Kinder "vor dem Antritt des neunten Lebensjahres nicht ohne Not zur Fabriksarbeit aufgenommen werden dürfen."

1867: Abschluss der Verhandlungen in Wien über die Bedingungen für den "Ausgleich" mit Ungarn.

1902: In Berlin wird die erste U-Bahn-Teilstrecke in Betrieb genommen.

1912: Erster Postflug in Deutschland mit einem Grade-Eindecker von Bork (Brandenburg) nach Brück.

1932: Japan proklamiert die Unabhängigkeit Mandschukuos, das aber faktisch ein japanisches Protektorat ist.

1937: Der Schweizer Professor Carl Jakob Burckhardt wird für drei Jahre Hoher Kommissar des Völkerbunds für Danzig.

1942: In der Karibik wird das französische U-Boot "Le Surcouf" gerammt: 129 Tote.

1942: Premierminister Churchill erklärt, dass Großbritannien die Annexion Österreichs nicht anerkennt.

1947: Uraufführung von "Das Telefon oder Die Liebe zu dritt", einer Opera buffa in einem Akt von Gian-Carlo Menotti, in New York.

1952: Griechenland und die Türkei treten dem Nordatlantikvertrag (NATO) bei.

1957: Die Regierungschefs und Außenminister der sechs Länder der Montanunion einigen sich in Paris endgültig über die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und einer Europäischen Atomgemeinschaft.

1957: In Budapest beginnen erste Prozesse gegen Beteiligte am Aufstand des Jahres 1956 gegen die Sowjetunion.

2002: Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider, der Ex-Obmann und starke Mann der FPÖ, macht seinen angekündigten Rückzug aus der Bundespolitik wieder rückgängig.



Geburtstage: Johann M. Fischer, dt. Spätbarock- und Rokoko-Baumeister (1692-1766); Max Klinger, dt. Maler/Radierer/Bildhauer (1857-1920); Hedwig Courths-Maler, dt. Schriftstellerin (1867-1950); Nikos Kazantzakis, griech. Schriftsteller (nach anderen Angaben 1883 od. 1885) (1882-1957); Richard Kwizda, öst. Pharmazeut (1897-1984); Heinz Kühn, dt. Politiker (1912-1992); Juhan Smuul, estnischer Dichter (1922-1971); Miloš Forman, tschech.-US-Filmregisseur (1932-2018); Roberto Baggio, ital. Ex-Fußballspieler (1967).

Todestage: Sophie von La Roche, dt. Schriftstellerin (1731-1807); Julius Robert Oppenheimer, US-Physiker (1904-1967); José Ortega Spottorno, span. Zeitungsverleger; Gründer der Tageszeitung "El País" (1916-2002); Antonio de Almeida, frz. Dirigent (1928-1997); Thomas Langhoff, dt. Regisseur und Intendant (1938-2012); Pasquale Squitieri, ital. Regisseur (1938-2017).

Namenstage: Simon, Susanne, Bernadette, Konstantia, Simeon, Florian, Engelberta, Angelikus, Concordia, Leo, Agatha.