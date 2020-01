Unter Samstag, 18. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

350: Magnus Magnentius, ein Offizier britisch-fränkischer Herkunft, erhebt sich in Gallien gegen Kaiser Konstans I. Er lässt diesen ermorden und wird als Kaiser erster germanischer Usurpator.

1535: Der spanische Eroberer Francisco Pizarro gründet die Stadt Lima und nennt sie "Ciudad de los reyes" (Stadt der Könige).

1915: Deutsche Zeppeline greifen erstmals Ziele in England an.

1915: Japan richtet 21 Forderungen an China, mit denen faktisch ein japanisches Protektorat über China angestrebt wird.

1920: Frankreichs Ministerpräsident Georges Clemenceau tritt zurück. Alexandre Millerand wird neuer Regierungschef.

1920: Die deutsche Nationalversammlung nimmt das umstrittene Betriebsrätegesetz an.

1990: Gegen den ehemaligen bulgarischen Staats- und Parteichef Schiwkow wird Haftbefehl erlassen.

1995: Das europäische Parlament stimmt der EU-Kommission trotz massiver Kritik an einzelnen Mitgliedern zu. Der Kommission gehört in der Person von Franz Fischler erstmals ein Österreicher an.

2005: In Toulouse wird das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380, vorgestellt.

2010: Gleich zwei Österreicher reüssieren bei der 67. Golden-Globe-Verleihung in Los Angeles: "Das weiße Band" von Michael Haneke wird zum besten nicht-englischsprachigen Film gekürt, Christoph Waltz für seine Rolle des SS-Offiziers Hans Landa in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Als großer Sieger gilt James Camerons Science-Fiction-Spektakel "Avatar" (bester Film und beste Regie).



Geburtstage: Konstantin von Tischendorf, dt. Theologe (1815-1874); Walter Schmid, öst. Archäologe (1875-1951); Peter Herz, öst. Textdichter und Librettist (1895-1987); Santiago Carrillo, span. Politiker (1915-2012); Isabel Allende Bussi, chil. Politikerin und Tochter des ehem. Staatspräsidenten (1945); Gilles Villeneuve, kanad. Autorennfahrer (1950-1982); Kevin Costner, US-Schausp., Regiss., Prod. (1955); Viktor Gernot, (eigtl. Gernot Jedlicka), öst. Schauspieler, Stimmenimitator, Moderator, Sänger und Kabarettist (1965); Jason Segel, US-amer. Schauspieler (1980).

Todestage: Amadeus, span. König (1845-1890); Julius von Borsody, öst. Filmarchitekt und Szenenbildner (1892-1960); Margarethe Schütte-Lihotzky, öst. Architektin; 1926 Entwurf der "Frankfurter Küche" (1897-2000); Adolf Butenandt, dt. Biochemiker; Nobelpreis 1939 (1903-1995); Max Reisch, öst. Reiseschriftsteller (1912-1985).

Namenstage: Priska, Regina, Leonhard, Margit, Ulfried, Margareta, Odila, Susanne.



Quelle: SN