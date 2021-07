Unter Sonntag, 18. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1796: Der Österreicher Alois Senefelder erfindet die Farblithographie.

1901: Der deutsche Kaiser Wilhelm II. bestimmt den Geografen Erich von Drygalski zum Chef einer Antarktis-Expedition. Die deutschen Wissenschaftler haben den Auftrag, eine ständige Forschungsstation im Südpolgebiet zu errichten.

1936: Die Rebellion des Generals Franco gegen die legale republikanische Regierung Spaniens greift von Spanisch-Marokko auf mehrere Garnisonen des Mutterlandes über.

1941: Japanische Invasionstruppen gehen im Süden Französisch-Indochinas an Land.

1951: Der Nationalrat genehmigt den Beitritt Österreichs zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT).

1956: In Ungarn tritt der verhasste stalinistische KP-Chef Mátyás Rákosi zurück und wird durch Ernő Gerő ersetzt.

1971: Österreich und Italien unterzeichnen mehrere Vereinbarungen zum Südtirol-Paket, das den verfassungsrechtlichen Autonomiestatus der Provinz garantiert.

1971: Die Emirate am Persischen Golf Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm al-Quwain und Fujairah entscheiden sich zur Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Offiziell erfolgt der Staatsakt am 2. Dezember 1971. Im darauffolgenden Jahr tritt noch Ras al-Khaimah dem Bündnis bei.

1976: In Nizza erbeuten Bankräuber bei einem "Jahrhundertraub" umgerechnet fast 14 Mio. Euro.

1991: Zum neuen burgenländischen Landeshauptmann wird Karl Stix (SPÖ) gewählt.



Geburtstage: William Thackeray, brit. Schriftsteller (1811-1863); Giacomo Balla, ital. Maler (1871-1958); Willy Droemer, dt. Verleger (1911-2000); Heinz Bennent, dt. Schauspieler (1921-2011); John Glenn, US-Astronaut und Politiker (1921-2016); Carlo Aymonino, ital. Architekt (1926-2010); Elizabeth Joan Jennings, brit. Dichterin (1926-2001); Frank Farian (eigtl. Franz Reuther), dt. Sänger, Popmusikproduzent (1941).

Todestage: Jean-Antoine Watteau, frz. Maler (1684-1721); Karl Simrock, dt. Schriftsteller (1802-1876); Lucie Mannheim, dt. Schauspielerin (1899-1976); Sally Salminen, finn. Autorin (1906-1976); Ossy Kolmann, öst. Schauspieler (1928-2016); Sigi Maron, öst. Liedermacher (1944-2016).

Namenstage: Friedrich, Arnold, Rosina, Arnulf, Maternus, Answer, Bruno, Berta, Justa, Rufina, Ulf.