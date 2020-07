Unter Samstag, 18. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1830: Der südamerikanische Staat Uruguay erhält seine erste Verfassung.

1870: Das von Papst Pius IX. einberufene Erste Vatikanische Konzil verkündet das Unfehlbarkeitsdogma, wonach der Papst unfehlbar ist, wenn er "ex cathedra" gesamtkirchliche Lehrentscheidungen in Glaubens- und Sittenfragen trifft. Die Gegner des Dogmas sagen sich los: Gründung der altkatholischen Kirche.

1925: Im Eher-Verlag in München erscheint der erste Band von Hitlers "Mein Kampf". Der Autor fordert darin einen "rassisch gereinigten" nationalistischen Führerstaat in Deutschland, propagiert einen fanatischen Antisemitismus und erhebt Anspruch auf Raumgewinn im Osten Europas. Das Buch stößt in der Öffentlichkeit auf wenig Interesse.

1925: Jugoslawien und Italien einigen sich im Vertrag von Nettuno über die Dalmatien-Frage.

1930: Der deutsche Reichspräsident Hindenburg löst den Reichstag auf und ordnet Neuwahlen an.

1940: Auf japanischen Druck sperren die Briten für drei Monate die Burmastraße, eine der Hauptnachschublinien der national-chinesischen Truppen.

1950: Die im Koreakrieg mit UNO-Mandat eingesetzten US-Truppen müssen ihre Stellungen am Kum-Fluss und die Stadt Daegu (früher: Taegu) räumen.

1955: Einweihung der Talsperren der Tauernkraftwerke. Das Wasserreservoir liegt 2.000 Meter über dem Meeresspiegel und fasst 88 Millionen Kubikmeter Wasser.

1980: Das neue Festspielhaus der Bregenzer Festspiele wird mit Beethovens 9. Symphonie eröffnet.

1990: Die UdSSR nimmt Beziehungen zur NATO auf.



Geburtstage: Robert Hooke, engl. Naturforscher (1635-1703); Richard Hönigswald, öst. Philosoph (1875-1947); Nathalie Sarraute, frz. Schriftstellerin russ. Herk. (1900-1999); Ellinor von Puttkamer, dt. Politikerin und Diplomatin (1910-1999); Jaime de Mora y Aragón, Herzog von Casa Riera, span. Aristokrat und Künstler (Bruder der belgischen Königin Fabiola) (1925-1995); Paul Grosz, langjähriger Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (1987-1998) (1925-2009); Friedrich Zimmermann, dt. Politiker (CSU) (1925-2012); Franz Felix Pischinger, öst. Ingenieur (1930); Siegfried Kurz, dt. Dirigent (1930); Leni Fischer, dt. Politikerin (1935); Ioan Holender, früherer Direktor der Wiener Staatsoper (1935); James Brolin, US-Filmschauspieler (1940); Sir Richard Branson, brit. Unternehmer und Abenteurer; 1969 Gründer des Schallplattenunternehmens "Virgin Music" (1950).

Todestage: Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen, Kreuzfahrer-Führer (1060-1100); Caravaggio, ital. Maler (1573-1610); Christoph Scheiner, dt. Astronom und Jesuit, Entdecker der Sonnenflecken (1575-1650); Ryoichi Sasakawa, jap. Unternehmer (1899-1995); Willy Fries, schwz. Maler (1907-1980); Eugen Früh, schweiz. Maler (1914-1975); Francisco Javier Sáenz de Oiza, span. Architekt (1918-2000); José Ángel Valente, span. Dichter (1929-2000); Alex Rocco, US-amer. Schauspieler (1936-2015).

Namenstage: Friedrich, Arnold, Rosina, Arnulf, Maternus, Answer, Bruno, Berta, Justa, Rufina, Ulf.



Quelle: SN