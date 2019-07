Unter Donnerstag, 18. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

64: Beginn des Großen Brandes von Rom, den Kaiser Nero gelegt haben soll und dafür die Christen verantwortlich machte.

1924: Die deutschen Kommunisten gründen ihre eigene Wehrorganisation, den "Roten Frontkämpferbund" (RFB).

1934: Der britische König Georg V. eröffnet den Mersey-Straßentunnel, der Liverpool mit Birkenhead verbindet.

1944: Der (nach dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsverbrecher hingerichtete) japanische Ministerpräsident General Hideki Tojo tritt mit seiner Regierung zurück, neuer Premier wird General Kuniaki Koiso.

1949: Nach Papst Pius XII. erklärt auch das Oberhaupt der Weltorthodoxie, der Ökumenische Patriarch Athenagoras I. von Konstantinopel, alle Anhänger des Kommunismus für exkommuniziert.

1964: Im New Yorker Viertel Harlem kommt es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, die tagelang andauern und auf andere US-Städte übergreifen.

1969: Ein von US-Senator Edward Kennedy, dem jüngsten Bruder des 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, gesteuerter Wagen stürzt von einem Landungssteg auf der Chappaquiddick-Insel ins Meer. Kennedys Sekretärin Mary Jo Kopechne ertrinkt.

1969: Im deutschen Ruhrgebiet schließen sich 18 Bergbauunternehmen zur Ruhrkohle AG zusammen.

1994: Nach ihrem Sieg erklärt die Patriotische Front Ruandas (FPR) in der Hauptstadt Kigali den Bürgerkrieg in dem ostafrikanischen Land für beendet.

1994: Bei einem Anschlag auf das Jüdische Zentrum in Buenos Aires werden 96 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Für die Urheberschaft wird der iranische Geheimdienst verantwortlich gemacht.

2004: Im vierten Anlauf befördert eine europäische Trägerrakete des Typs Ariane-5 den bisher größten kommerziellen Telekommunikationssatelliten ins All. Der kanadische Telesat-Satellit "Anik F2" wiegt fast sechs Tonnen.



Geburtstage: Zacharias Ursinus, dt. Theologe (1524-1583); Ricarda Huch (Pseud.: Richard Hugo), dt. Schriftst. (1864-1947); Andrej Gromyko, sowj. Staatsmann (1909-1989); Gino Bartali, ital. Radrennfahrer (1914-2000); Carl Manner, öst. Industrieller (1929-2017); Edward Bond, brit. Dramatiker (1934); Brian Auger, brit. Jazzmusiker (1939); David Hemery, brit. Leichtathlet (1944).

Todestage: Francesco Petrarca, ital. Dichter (nach anderen Angaben 19. 7.) (1304-1374); Ángel Guimerá, katalan. Dichter (1849-1924); Dietmar Schönherr, öst. Schausp. und TV-Moderator (1926-2014).

Namenstage: Friedrich, Arnold, Rosina, Arnulf, Maternus, Answer, Bruno, Berta, Justa, Rufina, Ulf.

Quelle: SN