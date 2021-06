Unter Freitag, 18. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1431: Thai-Truppen nehmen die Khmer-Hauptstadt Angkor ein.

1811: "Turnvater" Friedrich Jahn eröffnet den ersten deutschen Turnplatz in der Berliner Hasenheide.

1821: In Berlin wird Carl Maria von Webers romantische Oper "Der Freischütz" uraufgeführt.

1881: Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland erneuern das Dreikaiserbündnis.

1901: In Berlin legt die staatliche Rechtschreibkonferenz einheitliche Orthografieregeln für das ganze Reichsgebiet fest.

1916: In Russland müssen die Österreicher Czernowitz räumen.

1916: Der deutsche Jagdflieger Max Immelmann kommt im Luftkampf bei Sallaumines in Nordfrankreich ums Leben.

1946: In Italien wird die Republik proklamiert.

1986: Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Aussichtsflugzeug über dem Grand Canyon sterben 25 Menschen.

2006: Audi gewinnt als erster Hersteller das 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit einem Diesel-Fahrzeug.



Geburtstage: Bartolomeo Ammanati, ital. Bildhauer (1511-1592); Anastasia, jüngste Tochter Zar Nikolaus II. (1901-1918); Conny Hannes Meyer, öst. Theaterleiter (1931); Fernando Henrique Cardoso, brasil. Politiker (1931); Alison Moyet, brit. Sängerin (1961).

Todestage: Maxim Gorki, russ. Schriftsteller (1868-1936); Lothar Schreyer, dt. Schriftsteller/Maler (1886-1966); Heinrich Lersch, dt. Arbeiterdichter (1889-1936); Paul Karrer, schweiz. Biochemiker; Nobelpreis 1937 (1889-1971); Max Immelmann, dt. Jagdflieger (1890-1916); Jelena Bonner, sowj. Bürgerrechtsaktivistin (Witwe nach Andrej Sacharow) (1923-2011).

Namenstage: Simplicius, Markus, Felicius, Arnulf, Elisabeth, Marcellianus, Ephräm, Elsa, Gervasius, Herta, Dorothea.