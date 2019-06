Unter Dienstag, 18. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1849: Die württembergische Regierung löst das in Stuttgart tagende Rumpfparlament auf, die deutsche Nationalversammlung existiert damit nicht mehr.

1959: Die BBC überträgt per Telefonkabel erstmals ein Fernsehprogramm von London über den Atlantik nach Montreal.

1979: US-Präsident Carter und der sowjetische Staats- und Parteichef Breschnjew unterzeichnen in Wien das SALT-II-Abkommen über die Begrenzung der strategischen Rüstung, das später vom US-Kongress nicht ratifiziert wird.

1984: Spektakulärer Coup in der Shopping City Süd: zwei Diebe entwenden zehn Millionen Schilling aus einem schlecht gesicherten Depot.

1994: Der französische Ex-Premier Michel Rocard tritt nach der vernichtenden Niederlage bei den Europawahlen als sozialistischer Parteichef zurück. Nachfolger wird der frühere Präsident der Nationalversammlung, Henri Emmanuelli.

1994: Mit ihrer letzten gemeinsamen Truppenparade in Berlin verabschieden sich die drei West-Alliierten von der Bevölkerung.

1999: Die USA und Russland erzielen in Helsinki eine Übereinkunft über eine russische Beteiligung an der NATO-geführten internationalen Kosovo-Friedenstruppe (KFOR).

1999: Der österreichische Schriftsteller Franz Josef Czernin erhält den mit 100.000 Schilling dotierten Wildgans-Preis.



Geburtstage: Édouard Daladier, franz. Politiker (1884-1970); Waldemar Rosenthal (Wal-Berg), franz. Komp. (1904-1994); Utta Danella, dt. Schriftstellerin (1924-2015); Rolf von Sydow, dt. Regisseur/Autor (1924); Eva Bartok, ungar. Schauspielerin (nach anderen Angaben *8. 6. 1928) (1929-1998); Jürgen Habermas, dt. Philosoph und Soziologe (1929); Lech Kaczyński, poln. Staatspräsident (1949-2010); Jaroslaw Kaczyński, poln. Politiker (1949); Anna Veith (ehem. Fenninger), öst. Skirennläuferin (1989).

Todestage: Hans Moser, öst. Schauspieler (1880-1964); Giorgio Morandi, ital. Maler/Bildhauer (1890-1964); Georgi Schukow, sowjet. Marschall (1896-1974).

Namenstage: Simplicius, Markus, Felicius, Arnulf, Elisabeth, Marcellianus, Ephräm, Elsa, Gervasius, Herta, Dorothea.

Quelle: SN