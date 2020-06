Unter Donnerstag, 18. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1155: Friedrich I. Barbarossa wird von Papst Hadrian IV. in Rom zum Kaiser gekrönt.

1815: Die Briten und Preußen unter dem Herzog von Wellington und Marschall Blücher besiegen Kaiser Napoleon I. bei Belle Alliance (Waterloo).

1935: Im deutsch-englischen Flottenabkommen erklärt sich London mit einer deutschen Aufrüstung bis zu 35 Prozent der britischen Flotte einverstanden.

1940: In London gründet General Charles de Gaulle, zuletzt Verteidigungs-Unterstaatssekretär in der Regierung von Ministerpräsident Paul Reynaud, das "Nationalkomitee der Freien Franzosen". In einem Rundfunkappell an seine Landsleute ruft er zur Fortsetzung des Widerstandes gegen Deutschland an der Seite Großbritanniens auf.

1940: Hitler und Mussolini legen bei einem Treffen in München die Waffenstillstandsbedingungen gegenüber Frankreich fest.

1965: Erstmals seit Ausbruch des Vietnamkrieges greifen US-Bomber von der Pazifikinsel Guam aus in die Kämpfe ein.

1970: Überraschender Sieg der Konservativen unter Edward Heath bei den britischen Unterhauswahlen über die Labour Party. Heath löst Premierminister Harold Wilson ab.

1975: Prinz Faisal, der am 25. März den saudi-arabischen König Faisal ermordet hatte, wird in Riad öffentlich enthauptet.

1995: Die rechtsradikale Nationale Front stellt erstmals in einer französischen Großstadt, in Toulon, den Bürgermeister.

2000: Der britische Zoll entdeckt bei einer Routinekontrolle eines Lastwagens im Fährhafen von Dover die Leichen von 58 Chinesen, die illegal ins Land gebracht werden sollten.

2000: Bashar Assad wird nach dem Tod seines Vaters Hafez Assad einstimmig zum Generalsekretär und Präsidentschaftskandidaten gewählt und am 17. Juli zum Staatspräsidenten Syriens vereidigt.

2010: Der Nationalrat beschließt das neue ORF-Gesetz.

2015: Die EU-Kommission geht wegen der geplanten Pkw-Maut juristisch gegen Deutschland vor und leitet ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) verschiebt den für 2016 geplanten Start der umstrittenen Maut in seinem Land, mit der de facto nur ausländische Fahrer belastet werden sollen. Denn für deutsche Autohalter soll die jeweilige Kfz-Steuer um die Kosten der Maut gesenkt werden. Das letzte Wort hat der Europäische Gerichtshof. Vorläufig liegt das Thema auf Eis.



Geburtstage: Charles Laveran, frz. Mediziner; Nobelpreis 1907 (1845-1922); Richard Heuberger, öst. Komponist (1850-1914); Édouard Le Roy, franz. Philosoph (1870-1954); Paul Neal "Red" Adair, US-Feuerwehrmann (1915-2004).

Todestage: Per Teodor Cleve, schwed. Chemiker (1840-1905); Robert La Follette, US-Politiker (1855-1925); José Saramago, portug. Schriftsteller; Nobelpreis 1998 (1922-2010); Bogdan Bogdanović, serb. Architekt, Bildhauer und Autor (1922-2010).

Namenstage: Simplicius, Markus, Felicius, Arnulf, Elisabeth, Marcellianus, Ephräm, Elsa, Gervasius, Herta, Dorothea.

