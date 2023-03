18. März 1963: Das österreichische Kulturinstitut in New York wird eröffnet

Unter Samstag, 18. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1843: Karl Marx scheidet wegen der Zensur aus der Redaktion der "Rheinischen Zeitung" aus und zieht nach Paris.

1848: In Mailand bricht die Revolution gegen die österreichische Herrschaft aus, die Truppen von Feldmarschall Graf Radetzky müssen die lombardische Metropole räumen.

1848: März-Revolution in Berlin: Bei einer Kundgebung vor dem Königsschloss feuern preußische Truppen in die Menge, es kommt zu zweitägigen Barrikadenkämpfen.

1913: König Georg I. von Griechenland wird in Saloniki von einem Geisteskranken erschossen. Sein Sohn Konstantin I. besteigt den Thron.

1938: In einer feierlichen Erklärung zum "Anschluss" fordern Kardinal Theodor Innitzer und die anderen österreichischen Bischöfe die katholischen Gläubigen auf, sich bei der von den Nazimachthabern angeordneten "Volksabstimmung" am 10. April "als Deutsche zum Deutschen Reich zu bekennen". Dies sei "selbstverständliche nationale Pflicht".

1938: Der frühere Heimwehr-Politiker und Ex-Minister Odo Neustädter-Stürmer begeht Selbstmord.

1948: Nach der kommunistischen Machtübernahme wird in der Tschechoslowakei gegen rund 200 Verhaftete ein Verfahren wegen "begründeten Verdachts von Verbrechen gegen den Staat" eröffnet.

1948: In Moskau wird ein Freundschafts- und Beistandspakt zwischen der Sowjetunion und Bulgarien unterzeichnet.

1953: Der ÖVP-Politiker Felix Hurdes wird nach dem Tod von Leopold Kunschak zum Nationalratspräsidenten gewählt.

1963: US-Präsident John F. Kennedy und die Staatschefs von sieben mittelamerikanischen Staaten unterzeichnen in San José (Costa Rica) einen Vertrag über politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

1963: Das österreichische Kulturinstitut in New York wird eröffnet.

1978: Der von der Armee unter General Zia ul-Haq gestürzte pakistanische Regierungschef Zulfikar Ali Bhutto wird in Lahore zum Tode verurteilt (Hinrichtung 4. April 1979).

1988: Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow besucht Jugoslawien.

1988: Klaus Sulzenbacher wird Weltcup-Gesamtsieger in der Nordischen Kombination.

2003: US-Präsident George W. Bush stellt dem irakischen Staatschef Saddam Hussein ein Ultimatum von 48 Stunden zum Verlassen des Landes. Bagdad weist die Forderung zurück. Der deutsche Kanzler Gerhard Schröder verurteilt in einer TV-Ansprache die amerikanische Kriegsdrohung.



Geburtstage: Friedrich Hebbel, dt. Dichter (1813-1863); Josef Hackhofer, öst. Architekt (1863-1917); Galeazzo Graf Ciano, ital. Politiker (1903-1944); René Clément, frz. Filmregisseur (1913-1996); Lotte Rysanek, öst. Opernsängerin; Sopran; Kammersängerin (1923-2016); Fidel Ramos, philipp. Politiker und General (1928-2022); Gustav Peichl, öst. Architekt, Karikaturist ("Ironimus") (1928-2019); Andreas Wenzel, liechtenstein. Ex-Skifahrer (1958); Vanessa Williams, US-Sängerin/Schauspielerin (1963); Charlotte Roche, dt. Moderatorin und Autorin (1978).

Todestage: Roland Maurice Dorgelès (eigtl. Lécavelé), frz. Schriftsteller (1886-1973); Lauritz Melchior, dän.-amer. Opernsänger (1890-1973); Umberto II. von Savoyen, König von Italien (1904-1983); Samuel Stanley Epstein, brit. Mediziner (1926-2018); Anthony Minghella, britischer Filmregisseur (1954-2008).

Namenstage: Eduard, Sibylle, Cyrill, Anselm, Otward, Salvator, Dietrich, Alexander, Felix, Narzissus.