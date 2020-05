Unter Montag, 18. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1190: Kaiser Friedrich I. Barbarossa vollbringt während des Dritten Kreuzzuges mit der Eroberung der kleinasiatischen Stadt Ikonion (heute Konya) seine letzte Waffentat. Er besiegt das Heer von Sultan Saladin und ertrinkt drei Wochen später, ohne das Heilige Land erreicht zu haben.

1815: Preußen, Österreich und Russland schließen mit dem König von Sachsen einen Friedensvertrag.

1930: "Korneuburger Eid" der Heimwehren: Eindeutige Absage an die parlamentarische Demokratie und Bekenntnis zum christlichen autoritären Ständestaat.

1930: Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann fordert auf einem Kongress in Berlin die Schaffung eines vereinten Europa als Grundlage für die kulturelle Weiterentwicklung der europäischen Völker.

1940: Durch einen "Führer-Erlass" Hitlers werden die belgischen Gebiete Eupen und Malmedy an Deutschland angeschlossen.

1965: Die britische Königin Elizabeth II. trifft zu einem zehntägigen Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland ein. Damit betritt erstmals seit 56 Jahren wieder ein englischer Monarch deutschen Boden.

1980: Im US-Staat Washington bricht der Vulkan Mount St. Helens aus: 30 Tote, gewaltige Sachschäden.

1980: In Kwangju in Südkorea kommt es zu einem Volksaufstand, das Militär wird in den Kasernen belagert.

1990: Der Staatsvertrag über eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der BRD und der DDR wird feierlich unterzeichnet.

1995: Der deutsche Außenminister und Vizekanzler Klaus Kinkel legt den FDP-Vorsitz zurück. Die Parteifunktion übernimmt Wolfgang Gerhardt.

2000: Der Sozialdemokrat Hipólito Mejía gewinnt die Präsidentenwahl in der Dominikanischen Republik.



Geburtstage: Johann Peter Hasenclever, dt. Genremaler (1810-1853); Ernst Jakob Renz, dt. Zirkusdirektor (1815-1892); Karl Goldmark, öst.-ungar. Komponist (1830-1915); Hans Heinrich Reclam, dt. Verleger (1840-1920); Theodor Berger, öst. Komponist (1905-1992); Papst Johannes Paul II. (Karol Wojtyła) (1920-2005); Franziska Fast, öst. Politikerin und Volksanwältin (1925-2003); Thomas Gottschalk, dt. Showmaster (1950); Yannick Noah, frz. Tennisspieler kamerun. Herk. (1960); Jack Johnson, US-Sänger (1975).

Todestage: Eli Cohen, israel. Spion (1924-1965); Walter Kohut, öst. Schauspieler (1928-1980); Alexaner Godunow, russ.-amer. Balletttänzer (1949-1995); Ian Curtis, brit. Sänger ("Joy Divison") (1956-1980).

Namenstage: Erich, Felix, Johannes, Erika, Burkhard, Uborius, Venantius, Alexandra, Sandra, Alice, Claudia.

Quelle: SN