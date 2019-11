Unter Montag, 18. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1909: Auf Teneriffa bricht der Vulkan Pik aus, der seit 300 Jahren als erloschen galt. Die Inselbevölkerung muss evakuiert werden.

1914: Bei Przemysl erleiden die angreifenden russischen Truppen schwere Verluste durch die k.u.k.-Truppen.

1919: Vor einem Untersuchungsausschuss der deutschen Nationalversammlung erklärt Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der spätere Reichspräsident, die deutsche Armee sei im Ersten Weltkrieg "von hinten erdolcht" worden. ("Dolchstoß-Legende").

1939: Im Ärmelkanal läuft ein niederländischer Passagierdampfer auf eine Mine, 84 Passagiere und Besatzungsmitglieder kommen ums Leben.

1969: In Helsinki beginnt die erste Sitzung der SALT-Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion.

1974: Zum Schutz von US-Präsident Gerald Ford während dessen Staatsbesuchs in Tokio muss die japanische Regierung 25.000 Sicherheitskräfte aufbieten.

1984: Polen tritt aus der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aus.

1989: In Sofia werden Rufe nach freien Wahlen und Demokratie laut: Dort findet mit bis zu 100.000 Teilnehmern die bis dahin größte Kundgebung oppositioneller Kräfte im kommunistisch regierten Bulgarien statt.

1999: Auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul widersetzt sich Russland jeder Kritik an seinem Krieg in Tschetschenien.

2004: Das EU-Parlament stimmt mit großer Mehrheit der veränderten Ressortliste des designierten EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso zu. Italien ersetzt Rocco Buttiglione durch Franco Frattini, Lettland ersetzt Ingrida Udre durch Andris Piebalgs, der Ungar László Kovács erhält statt dem Energieressort den Bereich Steuern und Zölle.

2004: Der Nationalrat segnet die Pensionsharmonisierung ab, die für alle Unter-50-Jährigen ab 1. Jänner gilt. Ausgenommen sind Länder- und Gemeindebedienstete sowie Berufsgruppen mit autarken Systemen wie Notare. Die Frühpension wird über einen Korridor (62 bis 68) wieder eingeführt.

2004: Knalleffekt in der Mobilfunkbranche: Das Handelsgericht zwingt die großen Anbieter zur Senkung der sogenannten "Fluchtsteuer" für die Rufnummernmitnahme bei Betreiberwechsel von 35 auf zwölf Euro.

2009: Das Handelsgericht Wien lässt eine Sammelklage gegen AWD zu. Die klagsführenden Konsumentenschützer werfen AWD vor, Kunden beim Verkauf von Immofinanz-Aktien systematisch fehlberaten zu haben. 2.500 geprellte Anleger haben sich angeschlossen.



Geburtstage: Karl Zemanek, öst. Völkerrechtler (1929); Vasilis Vasilikos, griech. Autor ("Z") (1934); Margaret Atwood, kan. Schriftstellerin (1939); Amanda Lear, frz. Popsängerin und Moderatorin (1941-, nach anderen Angaben 1938/39); Wolfgang Joop, dt. Modeschöpfer (1944); Chloë Sevigny, US-amer. Schauspielerin (1974); Petter Solberg, norw. Rallye-Fahrer (1974).

Todestage: Joseph Kennedy, US-Bankier und Diplomat (Vater von Präsident John F. Kennedy) (1888-1969); Cab Calloway, US-Jazz- und Bluesmusiker (1907-1994); Paul Bowles, US-Schriftst. und Komponist (1910-1999); Willfried Gredler, öst. Politiker (FPÖ) (1916-1994); Cy Coleman, US-Komponist (1929-2004); Jeanne-Claude, frz. (Verhüllungs-)Künstlerin (1935-2009).

Namenstage: Peter, Paul, Odo, Gerung, Roman, Cielasius, Leonhard, Maximus, Thomas, Philippina.

Quelle: SN