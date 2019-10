Unter Freitag, 18. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1904: Gustav Mahlers Fünfte Symphonie (in Cis-Moll) wird in Köln vom Gürzenich-Orchester unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt.

1914: In Frankfurt am Main wird die Universität (ab 1932 Goethe-Universität) feierlich eröffnet.

1944: Die griechische Regierung unter Ministerpräsident Georgios Papandreou kehrt aus dem ägyptischen Exil über Italien nach Athen zurück.

1944: Die deutschen Besatzungstruppen räumen die Ägäis-Insel Limnos.

1949: Nach den Nationalratswahlen betraut Bundespräsident Karl Renner den ÖVP-Obmann und amtierenden Bundeskanzler Leopold Figl mit der Regierungsbildung.

1954: In Wien gründet der Industrielle Ludwig Polsterer die Tageszeitung "Neuer Kurier" (heute "Kurier"). Der Vorgänger "Wiener Kurier" war von der US-amerikanischen Besatzungsmacht herausgegeben worden.

1959: Der sowjetische Satellit "Lunik 3", der am 4. Oktober gestartet wurde, sendet die ersten Bilder von der Rückseite des Mondes.

1979: Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini verfügt das Ende der Hinrichtungsserie, der seit Februar 652 Anhänger des gestürzten Schah-Regimes zum Opfer gefallen waren.

1984: Argentinien und Chile paraphieren den durch vatikanische Vermittlung erzielten Vertrag zur Beilegung des Konflikts um den Beagle-Kanal.

1989: DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker tritt angesichts anhaltender Proteste gegen das Regime sowie der Massenflucht von Ostdeutschen zurück.

1989: Vor dem Hintergrund der sich ständig ausweitenden antikommunistischen Massenproteste in der DDR wird Staats- und Parteichef Erich Honecker vom SED-Politbüro entmachtet. Egon Krenz wird neuer Generalsekretär der in Bedrängnis geratenen Einheitspartei und verspricht eine "Wende".

1989: Das ungarische Parlament säubert die Verfassung des Landes von sämtlichen Bestimmungen aus der stalinistischen Ära und schafft die Grundlage für ein Mehrparteiensystem westlichen Typs.

1999: Nach dem Militärputsch von General Pervez Musharraf wird die Commonwealth-Mitgliedschaft Pakistans suspendiert.

1999: Auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul widersetzt sich Russland jeder Kritik am Krieg in Tschetschenien.

1999: Der Spanier Javier Solana, bisheriger NATO-Generalsekretär, tritt sein Amt als erster Hoher Repräsentant für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU an.

2004: Die Diplomatin und frühere Kabinettschefin von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, Ursula Plassnik, wird als neue Außenministerin nominiert. Sie folgt Benita Ferrero-Waldner, die in die EU-Kommission wechselt. Sie wird am 20. Oktober offiziell angelobt und präsentiert sich am 21. Oktober erstmals dem Parlament.

2009: Brawn-Pilot Jenson Button steht vorzeitig als Formel-1-Weltmeister fest. Dem Engländer reicht im Grand Prix von Brasilien in São Paulo Platz fünf, da seine letzten beiden verbliebenen Titel-Konkurrenten, Sebastian Vettel (Red Bull) und sein Teamkollege Rubens Barrichello, nicht über die Ränge vier bzw. acht hinauskommen. Auch der Konstrukteurs-Titel geht an das Überraschungsteam von Ross Brawn.



Geburtstage: Juan Valera y Alcalá Galiano, span. Schriftsteller (1824-1905); Salomon August Andrée, schwed. Ingenieur u. Polarforscher (1854-1897); Henri Bergson, frz. Philosoph (1859-1941); Raymond Lambert, schwz. Alpinist (1914-1997); Pierre Elliott Trudeau, kanad. Politiker (1919-2000); Anita O'Day, US-Jazzsängerin (1919-2006); Violeta Barrios de Chamorro, nicarag. Politikerin (1929); Flavio Cotti, schwz. Politiker (1939); Lee Harvey Oswald, des Mordes an John F. Kennedy Beschuldigter (1939-1963); Nelson Freire, bras. Pianist (1944); Lindsey Vonn, US-Skirennläuferin (1984).

Todestage: Georgina (Gina) Fürstin von Liechtenstein (geb. Gräfin Wilczek) (Mutter von Hans Adam II.) (1921-1989); Fritz Kandl, öst. Kommmunalpolitiker (1941-1994); Eberhard Feik, dt. Schauspieler (1943-1994).

Namenstage: Lukas, Justus, Heinrich, Barthilde, Gwendolyn, Florian, Isaak, Paul, Petrus.

