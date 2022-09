18. September 1997: In Wales stimmt die Bevölkerung mit nur 50,3 Prozent für die Schaffung einer eigenen Regionalversammlung

Unter Sonntag, 18. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1437: Spaltung des Basler Konzils: Papst Eugen IV. verlegt das Konzil nach Ferrara, die papstfeindliche Konzilsmehrheit bleibt in Basel.

1837: Charles Lewis Tiffany und John B. Young gründen in New York City das Galanteriewarenunternehmen "Tiffany & Young Co".

1887: Abschluss der britisch-französischen Konvention über Ägypten und des Vertrages über Tunis.

1902: Bei der Länderbank in Wien kommt eine Unterschlagung ans Licht. Ein Beamter ist mit einem Millionenbetrag ins Ausland geflüchtet.

1927: In Tannenberg bestreitet Reichspräsident von Hindenburg bei der Einweihung des Tannenbergdenkmals die These von der deutschen Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

1942: Alle "sicherungsverwahrten" Juden, Zigeuner und Osteuropäer mit über 30 Jahren Haftstrafe sowie Deutsche mit mehr als acht Jahren Haft sollen in Konzentrationslager übergeführt werden.

1947: Die bisherigen Ministerien für Heer, Luftwaffe und Marine werden zum Verteidigungsministerium der USA verschmolzen.

1947: In Wien wird das Schauspiel "Der verlorene Sohn" von Franz Theodor Csokor uraufgeführt.

1957: Frankreich verkauft dem Norddeutschen Lloyd das Passagierschiff "Pasteur".

1982: Christliche Milizen verüben in den Flüchtlingslagern der Hauptstadt Beirut ein Blutbad. Mehr als 1.000 Palästinenser fallen dem Racheakt der Anhänger Beschir Gemayels, welcher am 14. September ermordet wurde, zum Opfer.

1997: In Wales stimmt die Bevölkerung mit nur 50,3 Prozent für die Schaffung einer eigenen Regionalversammlung.

2002: Süd- und Nordkorea beginnen mit der Instandsetzung der seit Jahrzehnten unterbrochenen Eisenbahnverbindung.

2002: Der 92-jährige französische Nazi-Kollaborateur Maurice Papon wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.



Geburtstage: Giacinto Ghia, ital. Karosseriebauer; 1915 Gründung der Autodesignerfirma "Carrozzeria Ghia" (1887-1944); Edwin Mattison McMillan, US-Physiker, Nobelpreis 1951 (1907-1991); Leon Askin, öst. Schauspieler (1907-2005); Mario Valentino, ital. Modeschöpfer (1927-1991); Hisashi Owada, japan. Jurist und Diplomat; seit 2003 Richter und seit 2009 Präsident am Internationalen Gerichtshof in Den Haag (1932); Wolfgang Schäuble, dt. Politiker (1942); Giancarlo Minardi, ital. Automobilsportfunktionär und ehem. Formel 1-Teamchef (1947); Dee Dee Ramone (eig. Douglas Glen Colvin), US-Musiker (The Ramones), Buchautor, Maler (1952-2002).

Todestag: Therese (Neumann) von Konnersreuth, dt. Stigmatisierte (1898-1962).

Namenstage: Lambert, Reinfried, Josef, Rechard, Titus, Landpert, Richardis, Thomas, Corona, Balthasar, Irene.