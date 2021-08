Unter Donnerstag, 19. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1071: Bei Mantzikert (Ostanatolien) besiegt Sultan Alp Arslan den byzantinischen Kaiser Romanos IV. Diogenes.

1561: Nach dem Tod ihres Gatten König Franz II. verliert die Königin von Schottland und Frankreich, Maria Stuart, die französische Krone und kehrt nach Schottland zurück.

1601: Michael der Tapfere (Mihai Viteazul), unter dessen Regentschaft die Fürstentümer Moldau, Walachei und Siebenbürgen vorübergehend vereinigt waren, wird von ungarischen Verschwörern ermordet.

1691: Markgraf Ludwig von Baden, der "Türkenlouis", schlägt die Türken bei Slankamen (Südslawien), der türkische Großwesir Mustafa Koprülü fällt in der Schlacht.

1796: Spanien und Frankreich verbünden sich in der Allianz von San Ildefonso gegen England.

1936: In Moskau beginnt der "Prozess der Sechzehn", der erste große Moskauer Schauprozess gegen das angebliche terroristische trotzkistisch-sinowjewistische Zentrum (bis 24. August), in dem zahlreiche führende Bolschewiki zum Tode verurteilt werden.

1966: Bei einem Erdbeben in der Osttürkei kommen fast 2.400 Menschen ums Leben.

1981: US-Kampfflugzeuge schießen bei einem Manöver im von Libyen beanspruchten Golf von Sidra zwei libysche Maschinen sowjetischer Bauart ab.

1991: Staatsstreich in der UdSSR: Gorbatschow wird auf der Krim isoliert während ein achtköpfiges "Notstandskomitee" unter Vizepräsident Janajew die Macht übernimmt. Russlands Präsident Jelzin ruft zu Widerstand und Generalstreik auf.



Geburtstage: Elisabeth Stuart, dt. Kurfürstin (1596-1662); John Flamsteed, brit, Astronom (1646-1719); Orville Wright, US-Luftfahrtpionier (1871-1948); George Enescu, rumän. Komponist (1881-1955); Paul Preuss, öst. Alpinist (1886-1913); Lothar Schreyer, dt. Schriftsteller/Maler (1886-1966); Robert Heger, dt. Dirigent/Komponist (1886-1978); Judith Hellwig, öst. Opernsängerin (1906-1993); Gene Roddenberry, US-Filmproduzent ("Star Trek") (1921-1991); Marianne Koch, dt. Medizinerin und ehem. Schauspielerin (1931); Bill Clinton, 42. US-Präsident (1946); Gustavo Santaolalla, arg. Komponist und Musikproduzent (1951); Armin Wolf, öst. Journalist (1966).

Todestage: Francesco Furini, ital. Maler (um 1600-1646); Federico García Lorca, span. Dichter (1898-1936); Rudolf Steinboeck, öst. Theaterdirektor (1908-1996); Ursula Lübbe, dt. Verlegerin (1922-2016); Beda Allemann, schweiz. Literaturhistoriker (1926-1991); Donald Woods, südafrikan. Journalist und Anti-Apartheid-Aktivist (1933-2001).

Namenstage: Johann, Sebald, Jean, Caritas, Ludwig, Bertulf, Emilia, Arnulf, Sigbert, Reinlinde, Leo, Marion.