Unter Samstag, 19. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1890: In Moskau wird Peter Tschaikowskys Oper "Pique Dame" uraufgeführt.

1915: Österreichisch-ungarische Truppen erstürmen die montenegrinischen Stellungen am Tara-Knie.

1945: Konstituierende Sitzung des österreichischen Parlaments unter Vorsitz des Alterspräsidenten Karl Seitz (SPÖ). Zum Präsidenten des Nationalrats wird der frühere christlichsoziale Arbeiterführer Leopold Kunschak (ÖVP) gewählt.

1945: In Frankreich beschließt die sozialistisch-kommunistische Mehrheit in der Verfassungsgebenden Nationalversammlung, die Befugnisse des Staatspräsidenten radikal einzuschränken.

1950: Der Nordatlantikrat ernennt US-General Eisenhower zum Oberbefehlshaber der Truppen des Nordatlantikpaktes.

1965: Französische Präsidentenwahl: Amtsinhaber General Charles de Gaulle schlägt in der Stichwahl den Kandidaten der Linken, François Mitterrand, mit 55 zu 45 Prozent der Stimmen.

1970: Das Wiener Teilstück der Südautobahn (A2) wird dem Verkehr übergeben. Die Südautobahn ist durchgehend von Wien bis Wiener Neustadt befahrbar.

1985: In Nantes in Frankreich nehmen drei Gangster ein ganzes Schwurgericht mit Zuschauern und Aufsehern als Geiseln, nach mehr als 35 Stunden geht die Affäre unblutig zu Ende.

1985: Ein sowjetisches Flugzeug mit etwa 50 Menschen an Bord wird nach China entführt, Passagiere und Besatzung dürfen einige Tage später in die UdSSR zurückkehren.

1990: Uraufführung des Musicals "Freudiana" von Eric Woolfson, Brian Brolly und Lida Winiewicz im Theater an der Wien.

1990: Das Parlamentspräsidium Albaniens genehmigt ein Dekret über die Einführung des Mehrparteiensystems.

2005: Es wird bekannt, dass das Justizministerium eine Anklageerhebung gegen Ex-Bundesrat John Gudenus wegen Wiederbetätigung genehmigt.



Geburtstage: Maurice Roelants, fläm. Schriftsteller (1895-1966); Géza von Cziffra, öst. Filmregisseur (1900-1989); Jean Genet, frz. Schriftsteller (1910-1986); Edith Piaf, frz. Chansonsängerin (1915-1963); Tankred Dorst, dt. Schriftsteller (1925-2017); Bobby Timmons, US-Jazzpianist (1935-1974); Jake Gyllenhaal, US-Schauspieler (1980).

Todestage: Jean-Baptiste Van Loo, frz. Maler (1684-1745); Alois Alzheimer, dt. Neurologe/Psychiater (1864-1915); Kurt Masur, dt. Dirigent (1927-2015).

Namenstage: Konrad, Urban, Thea, Friedbert, Nemesius, Susanna, Benjamin, Kurt, Elias, Abraham, Nikolaus.



Quelle: SN