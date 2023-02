19. Februar 1948: Das belgische Parlament beschließt die Einführung des Frauenwahlrechts, das bis dahin nur auf Gemeindeebene bestand

Unter Sonntag, 19. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1618: Mit dem Frieden von Madrid endet der Krieg zwischen Österreich und der Republik Venedig.

1803: Frankreichs Machthaber General Napoleon Bonaparte unterzeichnet die Mediationsakte, welche die Schweiz nach dem Scheitern der Helvetischen Republik wieder zu einem Staatenbund von 19 faktisch souveränen Kantonen macht.

1803: US-Präsident Thomas Jefferson erkennt den nach der Abspaltung von Indiana übrig gebliebenen Ostteil des Nordwestterritoriums unter dem Namen Ohio als 17. Gliedstaat der USA an, ohne dass eine formale Aufnahme durch Kongressbeschluss erfolgt. (Dies wird 1953 nachgeholt und Ohio offiziell rückwirkend auf den 1. März 1803 in die Union aufgenommen.)

1848: Der US-Amerikaner Nathan Winslow in Portland (Maine) verkauft erstmals süßen Mais in Dosen.

1868: Uruguays Präsident Venancio Flores wird bei einem Attentat getötet, während sich das südamerikanische Land im Tripelallianzkrieg (Brasilien, Argentinien und Uruguay gegen Paraguay) befindet. Ein damit einhergehender Aufstand misslingt jedoch, die Anführer werden noch am selben Tag standrechtlich erschossen.

1868: In Wien heiratet der bayerische Prinz Ludwig (als Ludwig III. der letzte König von Bayern) Erzherzogin Marie Therese von Österreich-Este, Prinzessin von Modena.

1878: Thomas Alva Edison erhält ein Patent für den von ihm entwickelten Phonographen, einen Vorläufer des Grammophons.

1908: Die große Moschee Al-Haram in Medina, in der sich die Grabstätte des Propheten Mohammed befindet, erhält eine elektrische Beleuchtung.

1913: Militante britische Frauenrechtlerinnen sprengen mit einer Bombe das Landhaus des Schatzkanzlers und späteren Premierministers David Lloyd George.

1928: Am letzten Tag des Olympischen Eishockeyturniers in Sankt Moritz deklassiert Kanada die Schweiz mit 13:0 und wird damit Weltmeister und Olympiasieger. Schweden wird mit 3:1 gegen Großbritannien Olympiazweiter und Europameister. Am Abend enden die Zweiten Olympischen Winterspiele mit der Abschlussfeier.

1933: Nach seiner Flucht aus Deutschland trifft der Schriftsteller Heinrich Mann bei seinem Bruder Thomas in Paris ein.

1948: Im Nürnberger Prozess werden der deutsche Generalfeldmarschall Wilhelm List und General Walter Kuntze vom Internationalen Militärgerichtshof wegen Kriegsverbrechen auf dem Balkan zu lebenslanger Haft verurteilt. Der aus Österreich stammende General Lothar Rendulic erhält eine Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren.

1948: Das belgische Parlament beschließt die Einführung des Frauenwahlrechts, das bis dahin nur auf Gemeindeebene bestand.

1968: Ein internationales Schiedsgericht teilt den Rann von Katsch zwischen Indien (90 Prozent) und Pakistan (10) auf.

1978: Eine ägyptische Kommandoeinheit, die ein von arabischen Terroristen in Nikosia gekapertes Flugzeug stürmen will, verliert in Kämpfen mit der zypriotischen Nationalgarde 15 Mann.

1998: Fünf Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad werden in Bern bei einer versuchten Abhöraktion ertappt. Der Vorfall führt zu einer schweren Belastung der Beziehungen zwischen der Schweiz und Israel.

1998: Beim Eiskunstlaufbewerb der XVIII. Olympischen Winterspiele in Nagano in Japan gewinnt die 15-jährige US-Amerikanerin Tara Lipinski die Goldmedaille.

2008: Der seit 1959 regierende kubanische Staatschef Fidel Castro übergibt sein Amt und den Oberbefehl der Streitkräfte an seinen Bruder Raúl Castro.

2013: Ein in Österreich lebendes lesbisches Paar erringt vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) einen Sieg im Streit um die Adoption eines Buben. Für die Straßburger Richter stellt die fehlende Möglichkeit einer Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare eine Diskriminierung dar. Der Nationalrat entspricht dem Urteil im Juli und öffnet die Stiefkindadoption für Homosexuelle.



Geburtstage: Nikolaus Kopernikus, Astronom (1473-1543); Luigi Boccherini, ital. Komponist (1743-1805); Nicolas Hayek, schweiz. Unternehmer (1928-2010); Pim Fortuyn, niederl. Politiker (1948-2002); Cristina Fernández de Kirchner, argent. Politikerin; Staatspräsidentin 2007-2015 (1953); Seal, brit. Popsänger (1963).

Todestage: Edmund Landau, dt. Mathematiker (1877-1938); Otto Basil (eigtl. O. Adam Franz Bazil), öst. Schriftsteller (1901-1983); André Cournand, frz.-US-amer. Mediziner; Nobelpreis 1956 (1895-1988); Robert Richardson, US-Physiker; Nobelpreis 1996 (1937-2013); Peter Pikl, öst. Schauspieler und Regisseur (1946-2018).

Namenstage: Irmgard, Konrad, Julian, Hadwig, Bonifatius, Arnold, Gabinus, Friedrich, Susanne, Hedwig.