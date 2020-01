Unter Sonntag, 19. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1905: Gustav Mahlers "Kindertotenlieder" gelangen in Wien zur Uraufführung.

1945: Sowjetische Truppen nehmen Krakau ein.

1960: Bei drei Flugzeugabstürzen in Virginia (USA), bei Ankara und vor Neapel kommen insgesamt 108 Menschen ums Leben.

1975: Großbritannien und die IRA geben fünf Jahre nach dem Beginn der Guerillatätigkeit in Nordirland die Aufnahme direkter Verhandlungen bekannt.

1990: Einheiten der sowjetischen Armee marschieren in Baku ein, um die blutigen Auseinandersetzungen um die Enklave Berg-Karabach zu beenden. Die Militärintervention fordert mindestens 130 Menschenleben.

2000: Der ehemalige italienische Regierungschef und Vorsitzende der Sozialisten, Bettino Craxi, stirbt in Tunesien im Exil.



Geburtstage: Per Daniel Atterbom, schwed. Dichter, Schriftsteller und Literaturhistoriker (1790-1855); Charles Secrétan, schweiz. Philosoph (1815-1895); Willi Schmidt, dt. Theaterregiss., Bühnenb. (1910-1994); Javier Pérez de Cuéllar, UN-Generalsekretär von 1982 bis 1991 (1920); Rudolf Wessely, öst. Schauspieler (1925-2016); Paolo Borsellino, ital. Richter und Mafia-Jäger (1940-1992); Bernhard Sinkel, dt. Filmregisseur (1940); Jensen Button, ehem. brit. Formel-1-Rennfahrer (1980).

Todestage: Tamerlan (Timur), mongolischer Eroberer (1336-1405); Kaiserin Eleonore Magdalena (dritte Gemahlin von Leopold I.) (1655-1720); Pierre-Joseph Proudhon, frz. Schriftsteller und Sozialist (1809-1865); Herbert Wehner, dt. Politiker (1906-1990); Hedy Lamarr, amerik. Filmschauspielerin und Erfinderin österr. Herkunft (1914-2000); Candra Mohan Rajneesh, Gründer der Bhagwan-Bewegung (1931-1990); Annemarie Berté, öst. Nachrichtensprecherin (1932-1995); Benedetto "Bettino" Craxi, ital. Politiker, Schriftsteller und Journalist; 1983-1987 Ministerpräsident (1934-2000); Hans Gratzer, öst. Schauspieler und Regisseur; Gründer des "Wiener Schauspielhauses", 1977-1987 und 1990-2001 dessen Direktor (1941-2005).

Namenstage: Marius, Knud, Agritius, Ratmund, Heinrich, Kanutus, Dagobert, Sara, Mario, Pia, Martha, Paulus.

Quelle: SN