Unter Sonntag, 19. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1525: Mehrere norddeutsche Fürsten schließen sich zum Dessauer Bund gegen die Reformation zusammen.

1610: Zar Wassili IV., der letzte Rurikide auf dem Moskauer Thron, wird nach seiner vernichtenden Niederlage gegen die Polen abgesetzt. Er stirbt zwei Jahre später in polnischer Gefangenschaft.

1695: Die erste bekannte Heiratsannonce der Welt erscheint in England in John Houghtons Publikation "Sammlung für den Fortschritt in Landwirtschaft und Handel": Ein Dreißigjähriger sucht eine junge Dame, deren Vermögen mindestens 3.000 Pfund beträgt.

1870: Mit der Kriegserklärung des Französischen Kaiserreiches an Preußen beginnt der Deutsch-Französische Krieg, der mit der Niederlage von Napoleon III. endet und die Errichtung des Deutschen Kaiserreiches durch Bismarck zur Folge hat.

1900: Die erste Linie der Pariser Métro wird in Betrieb genommen. Die 10,6 Kilometer lange Strecke zwischen Porte Maillot und Porte de Vincennes hat 16 Bahnhöfe, deren Jugendstil-Gestaltung großes Aufsehen erregt.

1900: Eröffnung der meteorologischen Hochstation "Zugspitze" in Deutschland.

1940: In einer Rede vor dem deutschen Reichstag in der Berliner Kroll-Oper richtet Hitler ein sogenanntes "letztes Friedensangebot der Vernunft" an Großbritannien. Er ernennt seinen Gefolgsmann Göring zum "Reichsmarschall".

1945: Beschränkter Reiseverkehr auf der Südbahnstrecke der Bundesbahnen.

1945: Die erste Telegrafenleitung Wien-St. Pölten funktioniert wieder.

1945: Auf dem steirischen Erzberg wird wieder gearbeitet.

1960: Erstmals wird eine amerikanische Polaris-Rakete von einem getauchten U-Boot aus abgeschossen.

1975: Nach zweitägiger Koppelung im Weltraum und gemeinsamen Arbeiten der amerikanischen und sowjetischen Besatzungen lösen sich die Raumschiffe "Apollo" und "Sojus" wieder voneinander.

1975: Der ÖVP-Obmann und Oppositionsführer Karl Schleinzer, ehemaliger Verteidigungs- und Landwirtschaftsminister, kommt wenige Monate vor den Nationalratswahlen bei einem Autounfall bei Bruck an der Mur ums Leben.

1980: In Moskau eröffnet der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnjew die 22. Olympischen Spiele, die wegen der sowjetischen Afghanistan-Intervention 1979 von den USA und weiteren 35 Ländern boykottiert werden. 8.000 Sportler nehmen an den Spielen teil.

1985: Bei einer Dammbruchkatastrophe im norditalienischen Fleimstal sterben 230 Menschen.

2000: Auf der Autobahn setzen Menschenschmuggler bei Wien 42 Flüchtlinge aus Afghanistan und dem Irak aus.



Geburtstage: Johan Gabriel Graf Oxenstierna, schwed. Dichter (1750-1818); Camillo Borghese, ital. Fürst, Schwager von Kaiser Napoleon I. (1775-1832); Juan José Flores, ecuador. Staatsmann (1800-1864); Arno Breker, dt. Bildhauer (1900-1991); Edgar Parks Snow, US-Publizist (1905-1972); Louis Boyd Neel, brit. Dirigent (1905-1981); Louis Kentner, brit. Pianist und Komponist (1905-1987); Jean-Pierre Faye, frz. Schriftsteller (1925); Otto Arosemena, ecuad. Politiker und Staatspräsident 1966-1968 (1925-1984); Dinesh Singh, ind. Politiker (1925-1995); Thaddäus "Teddy" Podgorski, ehem. ORF-Generalintendant (1935); Gerd Albrecht, dt. Dirigent (1935-2014); Anna Enquist, niederl. Schriftstellerin (1945).

Todestage: Sarah Margaret Fuller, US-Autorin (1810-1850); Rhee Syng-man, erster Präsident Südkoreas (1875-1965); Egon Eiermann, dt. Architekt (1904-1970); Karl Schleinzer, öst. Politiker (ÖVP) (1924-1975); David R. Warren, austral. Wissenschaftler; Erfinder des Flugdatenschreibers (1925-2010); Edward Bunker, US-amer. Krimiautor (1933-2005).

Namenstage: Aurelia, Bernold, Justa, Makrina, Rufina, Vinzenz, Alfred, Bernulf, Theodorus, Benno, Aurea.

Quelle: SN