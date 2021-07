Unter Montag, 19. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

711: Beginn der siebentägigen Schlacht zwischen den Westgoten und den aus Nordafrika nach Spanien vordringenden Mauren. Die Niederlage der Verteidiger leitet den Niedergang des Westgotenreiches ein.

1476: Hans Böhm, genannt der Pfeifer von Niklashausen, ein Vorbote der Bauernkriege, wird in Würzburg als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

1551: Im Weißenburger Vertrag erhält König Ferdinand I. die Krone Ungarns und die Herrschaft über Siebenbürgen.

1931: In Wien beginnt die zweite Arbeiterolympiade mit Teilnehmern aus 17 Staaten. (Die ersten Spiele waren 1925 in Frankfurt am Main von der sozialdemokratischen Arbeitersportinternationale organisiert worden).

1936: In einer Box-WM-Ausscheidung besiegt der Deutsche Max Schmeling in New York Joe Louis in der 12. Runde.

1941: In der Sowjetunion übernimmt Stalin auch den Posten des Volkskommissars für Verteidigung.

1961: Tunesische Truppen greifen den französischen Marinestützpunkt Biserta an, am 23. Juli erreicht der Weltsicherheitsrat eine Waffenruhe.

1966: Die US-Astronauten John Young und Michael Collins erreichen mit Hilfe einer an die Raumkapsel "Gemini-10" angekoppelten Agena-Rakete die Rekordhöhe von 760 km.

1971: Im Sudan wird General Numeiri von der Armee gestürzt, kehrt jedoch am 22. Juli an die Macht zurück.

1986: Caroline Kennedy (28), Tochter von Ex-Präsident John F. Kennedy, heiratet in Hyannis Port den 41 Jahre alten New Yorker Kaufmann Edwin Schlossberg.

1996: Bei der UNO-Klimakonferenz in Genf werden erstmals rechtlich bindende Ziele für den Abbau der CO2-Emissionen vereinbart.

2006: Mit der Festrede des Vorarlberger Schriftstellers Arno Geiger beginnen im generalsanierten Festspielhaus die bis 20. August dauernden 61. Bregenzer Festspiele.



Geburtstage: Ignaz Seipel, öst. Geistlicher und Bundeskanzler (1876-1932); Friedrich Dessauer, dt. Physiker und Philosoph (1881-1963); Rosa Jochmann, öst. Widerstandskämpferin und Politikerin (1901-1994); Rosalyn Sussman Yalow, US-Physikerin; Nobelpreis 1977 (1921-2011); Peter Hajek, öst. Regisseur (1941); Ilie Nastase, rumän. Ex-Tennisspieler (1946); Monika Baumgartner, dt. Schauspielerin (1951); Campbell Scott, US-Schauspieler (1961); Vitali Klitschko, ukrain. Politiker; ehem. Profiboxer (1971).

Todestage: Francesco Soriano, ital. Komponist (1549-1621); Ernst Lecher, öst. Physiker (1856-1926); Hjalmar Robert Gullberg, schwed. Lyriker (1898-1961); José María Pemán y Pemartín, span. Schriftsteller (1898-1981); Jack Warden, US-Schauspieler (1920-2006); Gary Marshall, US-Filmregisseur/-produzent (1934-2016).

Namenstage: Aurelia, Bernold, Justa, Makrina, Rufina, Vinzenz, Alfred, Bernulf, Theodorus, Benno, Aurea.