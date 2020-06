Unter Freitag, 19. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1790: Abschaffung des Erbadels in Frankreich. Nach Napoleons Kaiserkrönung 1804 wird er wieder eingeführt. (Die Adelsklassen sind: Prince, Duc, Marquis, Comte, Vicomte, Baron, Chevalier).

1855: Gründung der Londoner Tageszeitung "The Daily Telegraph".

1885: Das von dem französischen Bildhauer Frédéric-Auguste Bartholdi geschaffene, 46 Meter hohe Monumentaldenkmal der "Freiheitsstatue", ein Geschenk Frankreichs an die USA, kommt im New Yorker Hafen an.

1935: Der "Hauptverband für Körpersport" wird in "Österreichisches Olympisches Comite" umbenannt. 1938 wird das ÖOC durch die Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich aufgelöst, 1946 erfolgt die Neugründung.

1965: Der algerische Verteidigungsminister Oberst Houari Boumedienne stürzt Präsident Ben Bella und übernimmt selbst die Macht.

1970: Das sowjetische Raumschiff "Sojus 9" landet in Kasachstan und stellt mit 17 Tagen, 16 Stunden und 59 Minuten einen Rekord für den bis dahin längsten bemannten Raumflug auf.

1985: Bei der Explosion einer Autobombe in Tripoli (Libanon) kommen 75 Menschen ums Leben.

1990: Im luxemburgischen Schengen unterzeichnen die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten ein Abkommen, nach dem ab 1992 an ihren Grenzen keine Personenkontrollen für EG-Bürger mehr vorgenommen werden.

1995: Das Volksbegehren "Pro Motorrad" wird von 75.525 Personen unterschrieben, das sind 1,31 Prozent der Stimmberechtigten.



Geburtstage: Robert Lindner, öst. Schauspieler (1910-1967); Max Imboden, schweiz. Staatsrechtler (1915-1969); Alfred Nzo, südafrikan. Politiker (1925-2000); Gena Rowlands, US-amer. Schauspielerin (1930); Radovan Karadžić, serb. Polit./Kriegsverbr. (1945).

Todestage: Noboru Takeshita, japan. Politiker (1924-2000); Christiane Herzog, dt. Politikergattin (1936-2000).

Namenstage: Romuald, Juliane, Gervasius, Andreas, Adelgunde, Rado, Silverius, Harald, Elisabeth, Modest, Protasius.

