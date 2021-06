Unter Samstag, 19. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1371: Der erste Ming-Kaiser Hongwu lässt die christlichen Missionare aus China ausweisen. Das Pekinger Erzbistum muss aufgegeben werden.

1546: Kaiser Karl V. vereinbart mit Sachsen und Küstrin die Neutralität beider im bevorstehenden Schmalkaldischen Krieg.

1821: Der griechische Freiheitskämpfer Alexander Ypsilanti wird mit seiner "Heiligen Schar" bei Drăgășani (Rumänien) von den Türken geschlagen.

1916: Heftige italienische Vorstöße zwischen Brenta und Astico.

1936: Die französische Volksfrontregierung unter Ministerpräsident Léon Blum verfügt das Verbot der "Faschistischen Ligen".

1936: Der Deutsche Max Schmeling gewinnt in New York einen WM-Ausscheidungskampf gegen den Amerikaner Joe Louis durch K.o. in der 12. Runde.

1961: Das Emirat Kuwait, seit 1899 britisches Protektorat, wird unabhängig. Der Schutzvertrag mit London wird in ein "Freundschafts- und Konsultationsabkommen" umgewandelt. Bagdad erklärt, dass es das Fürstentum als Teil des irakischen Staatsgebiets betrachte.

1976: König Carl XVI. Gustaf von Schweden heiratet in Stockholm Silvia Sommerlath, Tochter eines Deutschen und einer Brasilianerin. Er hatte sie 1972 in München als Olympiahostess kennengelernt.

1986: Nach amtlichen Angaben 278, nach inoffiziellen 400 Tote bei der Erstürmung dreier Gefängnisse in Peru mit meuternden Häftlingen durch peruanisches Militär.

1991: Einer der mächtigsten Rauschgifthändler, der Kolumbianer Pablo Escobar, stellt sich der Justiz.

2006: Das Gemälde mit dem Titel "Adele Bloch-Bauer", des österreichischen Malers Gustav Klimt, erzielt mit 106,7 Millionen Euro (135 Millionen US-Dollar) den bis dahin höchsten, je für ein Gemälde gezahlten Preis. Das 1907 entstandene Werk wird von der Klimt-Erbin Maria Altmann an den Kosmetikhersteller Ronald Lauder verkauft.



Geburtstage: Jakob I. Stuart, König von England (als Jakob VI. König von Schottland) (1566-1625); Wallis Warfield Simpson, Herzogin von Windsor (Gemahlin von Eduard VIII. nach dessen Abdankung) (1896-1986); Arne Sigvard Eklund, schwed. Kernphysiker (1911-2000); Giangiacomo Feltrinelli, ital. Verleger (1926-1972); Václav Klaus, tschech. Politiker (1941); Gilberto Benetton, ital. Unternehmer (1941-2018).

Todestage: Angelos Sikelianos, griech. Schriftsteller (1884-1951); Jean Arthur (eigtl. Gladys Greene), US-Schauspielerin (1905-1991); Götz George, dt. Schauspieler (1938-2016); Coluche, frz. Schauspieler, Komiker, Kabarettist und Filmregisseur (1944-1986).

Namenstage: Romuald, Juliane, Gervasius, Andreas, Adelgunde, Rado, Silverius, Harald, Elisabeth, Modest, Protasius.