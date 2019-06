Unter Mittwoch, 19. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1849: Nach einer Hilfszusage von Zar Nikolaus I. an Kaiser Franz Joseph überschreiten russische Truppen an vier Stellen die Grenze zur Niederwerfung ungarischer Aufständischer.

1904: Ein Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der spanischen Regierung regelt Status und Privilegien der religiösen Ordensgemeinschaften in dem iberischen Königreich.

1919: Nach einem parlamentarischen Misstrauensvotum tritt der italienische Ministerpräsident Vittorio Emanuele Orlando, der die Friedensdelegation in Versailles geleitet hatte, zurück.

1924: Der Finne Paavo Nurmi läuft in Helsinki in 3:52,6 Minuten Weltrekord über 1.500 Meter.

1934: In Österreich wird die auf standrechtlicher Grundlage schon existierende Todesstrafe auch offiziell wieder eingeführt.

1944: In Italien nehmen alliierte Truppen Perugia ein, die Deutschen räumen die Insel Elba.

1949: Verzicht der Sowjetunion bei der Pariser Außenministerkonferenz auf die weitere Unterstützung der jugoslawischen Gebietsforderungen an Österreich.

1954: Die französische Nationalversammlung spricht der neuen Koalitionsregierung unter dem Radikalen Pierre Mendès-France, der sich zur sofortigen Beendigung des Indochinakrieges verpflichtet hatte, das Vertrauen aus. François Mitterrand übernimmt das Innenressort.

1959: Der UKW- und Fernseh-Großsender auf dem Pfänder in Vorarlberg nimmt die Arbeit auf. Gleichzeitig wird das neue UKW- und Fernseh-Richtfunknetz der österreichischen Postverwaltung in Betrieb genommen.

1964: Der US-Senat nimmt das von Präsident Johnson vorgelegte Bürgerrechtsgesetz an. Es regelt die Gleichstellung der nicht-weißen Bevölkerung im öffentlichen und privaten Leben.

1964: Die indonesische Regierung enteignet britische Tee- und Kautschuk-Plantagen auf Sumatra und Java.

1969: Im Hinblick auf die Nationalratswahlen 1970 bietet die oppositionelle SPÖ der regierenden ÖVP ein Parteienübereinkommen für einen fairen Wahlkampf an.

1989: In der zentralasiatischen Sowjetrepublik Kasachstan brechen blutige Unruhen aus. Nursultan Nasarbajew löst als KP-Chef den Russen Gennadi Kolbin ab.

1994: Der australischen Biochemikerin Debra Gook gelingt es, menschliche Eizellen einzufrieren.

1999: Prinz Edward, jüngster Sohn der britischen Königin, heiratet in London die in einem PR-Unternehmen tätige Sophie Rhys-Jones. Das Paar erhält den Grafentitel von Wessex.

1999: Brasilien liefert den ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Rosenstingl an Österreich aus.



Geburtstage: Karl Fellinger, öst. Mediziner (1904-2000); Horst Haitzinger, öst. Karikaturist (1939); Kathleen Turner, US-Schauspielerin (1954); Gertrude Roten, öst. Journalistin (1954); Christian Wulff, dt. Politiker (1959); Kevin Schwantz, US-Motorradrennfahrer (1964); Monika Medek, österr. Opern- u. Konzertsängerin (1979).

Todestage: Sixtus Birck, dt. Dramatiker (1501-1554); Hans Moser (eigtl. Johann Julier), öst. Schauspieler (nach anderen Angaben 18.) (1880-1964); "Weiß Ferdl" (eigtl. Ferdinand Weisheitinger), dt. Komiker (1883-1949); Wladimir Vogel, schwz. Komponist (1896-1984); Lee Krasner, US-amer. Malerin (1908-1984); Mario Soldati, ital. Schriftsteller (1906-1999); Henri von Orléans, Graf von Paris, frz. Thronprätendent (1908-1999); Herbert C. Lewinsky, öst.-dt. Manager (1928-1994).

Namenstage: Romuald, Juliane, Gervasius, Andreas, Adelgunde, Rado, Silverius, Harald, Elisabeth, Modest, Protasius.



