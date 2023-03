19. März 1948: In der Hamburger Oper findet die deutsche Erstaufführung von "Dantons Tod" von Gottfried von Einem statt

Unter Sonntag, 19. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1563: Das von König Karl IX. erlassene Edikt von Amboise gewährt den französischen Protestanten beschränkte Religionsfreiheit und beendet den ersten Hugenottenkrieg.

1803: Friedrich Schillers Trauerspiel "Die Braut von Messina" wird in Weimar uraufgeführt.

1808: Nach einem Volksaufstand tritt der spanische König Karl IV. zugunsten seines Sohnes Ferdinand VII. von Bourbon zurück. Frankreichs Kaiser Napoleon I. überträgt aber seinem ältesten Bruder Joseph Bonaparte die Krone von Spanien.

1828: Erster tödlicher Unfall eines Lokführers: John Gillespie kommt unweit der britischen Stadt Simpasture bei einer Kesselexplosion ums Leben.

1918: Die führende Londoner Zeitung "Daily News" ruft in einem Leitartikel zum sofortigen Friedensschluss mit den Mittelmächten auf.

1933: In Portugal erlässt die autoritäre Regierung eine ständestaatliche Verfassung ("Estado Novo"), die Ministerpräsident António Salazar mit diktatorischen Vollmachten ausstattet und bis zur "Nelken-Revolution" 1974 in Kraft bleibt.

1948: In der Hamburger Oper findet die deutsche Erstaufführung von "Dantons Tod" von Gottfried von Einem statt.

1948: In Ostberlin konstituiert sich der in der sowjetischen Besatzungszone gebildete Deutsche Volksrat und wählt den Kommunisten Wilhelm Pieck, den späteren ersten Staatschef der DDR, zum Vorsitzenden.

1948: Bei einer Explosion in einem jugoslawischen Bergwerk in der Nähe von Triest kommen 71 Menschen ums Leben.

1958: In Straßburg tritt zum ersten Mal die gemeinsame Versammlung der drei europäischen Gemeinschaften (Montanunion, Gemeinsamer Markt und Euratom) als Europäisches Parlament zusammen.

1968: Nach langem Widerstand stimmt König Olav V. von Norwegen der Verehelichung seines einzigen Sohnes, Kronprinz Harald, mit der Bürgerlichen Sonja Haraldsen zu.

1978: Der UNO-Sicherheitsrat fordert einstimmig den sofortigen und bedingungslosen israelischen Rückzug aus dem Südlibanon.

1988: Irakischer Luftangriff auf die iranische Ölverlade-Insel Kharg: 56 norwegische Seeleute kommen ums Leben.

1993: In der Slowakei spaltet sich nach der Entlassung von Außenminister Kňažko die Regierungspartei HZDS des Ministerpräsidenten Mečiar.

1993: Die georgische Luftabwehr schießt ein russisches Militärflugzeug ab.

1998: Atal Bihari Vajpayee, Chef der nationalistischen Hindu-Partei Bharatiya Janata (BJP), wird als neuer Premierminister Indiens vereidigt.

2003: Das Weiße Haus bereitet die US-Öffentlichkeit auf den Verlust von Menschenleben im Krieg gegen den Irak vor.



Geburtstage: David Livingstone, brit. Afrikaforscher (1813-1873); Joseph Wopfner, öst. Maler (1843-1927); Max Reger, dt. Komponist (1873-1916); Joseph Matthias Hauer, öst. Komponist (1873-1959); Sir Walter Norman Hawoth, brit. Chemiker; Nobelpreis 1937 (1883-1950); Hans Küng, schwz. Theologe (1928-2021); Michel Sabbah, paläst. Theologe, Latein. Patriarch von Jerusalem 1987-2008 (1933); Philip Roth, US-Schriftsteller (1933-2018); Friedrich König, öst. Politiker und Jurist; ÖVP; 1986-90 Klubobmann des VP-Parlamentsklubs (1933-2022); Mario Monti, ital. Finanzexperte; Premierminister 2011-2013 (1943).

Todestage: Adam Kasimir Fürst Czartoryski, poln. Staatsmann, Thronanwärter 1764 (1734-1823); Odo Neustädter-Stürmer, öst. Politiker (1885-1938); Jeanne Bourin, frz. Autorin (1922-2003); Michael Mathias Prechtl, dt. Grafiker (1926-2003); Keith Michael Patrick O'Brien, brit. kath. Theologe; Erzbischof von Saint Andrews und Edinburgh (1938-2018); Peter Pikl, öst. Schauspieler und Regisseur (1946-2018).

Namenstage: Josef Nährvater, Friedeburg, Josefa, Josefine, Markus, Andreas, Amantius, Lucelius.