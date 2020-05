Unter Dienstag, 19. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1845: Der britische Seefahrer und Forscher John Franklin sticht in britischem Auftrag mit dem Ziel in See, die Nordwestpassage zwischen Atlantik und Pazifik zu finden. Die Expedition scheitert, mit Franklin kommen dabei fast alle der 128 Teilnehmer ums Leben.

1910: Der Halleysche Komet kommt auf seinem Vorbeiflug der Erde am nächsten, die Wiener Wahrsager prophezeien für diesen Tag den Weltuntergang.

1945: Mehr als 40 US-"Superfortress"-Bomber greifen Tokio an.

2000: Die Europäische Union und die Volksrepublik China einigen sich nach monatelangen Verhandlungen in der Frage des chinesischen Beitritts zur Welthandelsorganisation.



Geburtstage: Johns Hopkins, US-amer. Geschäftsmann und Philanthrop (1795-1873); Vittorio Emanuele Orlando, ital. Politiker und Jurist; 1917-1919 Ministerpräsident (1860-1952); Ho Chi Minh, vietnam. Politiker (1890-1969); Malcolm X, schwarzer US-Bürgerrechtler (1925-1965); Pete Townshend, brit. Rockmusiker (1945); Karl Donabauer, öst. Politiker (ÖVP) (1945); Daniel Glattauer, öst. Schriftsteller (1960).

Todestage: Claude-Henri de Rouvroy, Graf von Saint-Simon, franz. Sozialphilosoph (1760-1825); William H. Russell, US-Arzt; Mitgründer der Yale-Geheimgesellschaft "Skull & Bones" (1809-1885); José Martí, kuban. Schriftsteller/Poet; Symbolfigur des Unabhängigkeitskampfes (1853-1895); Thomas Edward Lawrence ("Lawrence von Arabien"), brit. Archäologe/Schriftst. (1888-1935).

Namenstage: Ivo, Kuno, Petrus, Alkuin, Potensiana, Reinbrecht, Zölestin, Yvonne, Verena, Hadulf, Hiob, Dunstan.

