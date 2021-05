Unter Mittwoch, 19. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1536: König Heinrich VIII. von England lässt seine zweite Gemahlin Anne Boleyn, Mutter der späteren Königin Elisabeth I., wegen angeblichen Ehebruchs enthaupten. Er heiratet zwei Wochen später seine dritte Ehefrau, Jane Seymour.

1781: Jacques Necker, Finanzminister des französischen Königs Ludwig XVI., gibt die wegen Verschwendung des Hofes katastrophale Haushaltslage bekannt und wird sogleich entlassen.

1896: Nach dem Tode seines Vaters Karl Ludwig, des Bruders von Kaiser Franz Joseph, wird Erzherzog Franz Ferdinand offiziell österreichisch-ungarischer Thronfolger. Franz Josephs einziger Sohn, Kronprinz Rudolf, hatte 1889 Selbstmord begangen.

1906: Die erste Röhre des Simplon-Tunnels zwischen der Schweiz und Italien wird eröffnet, die erste Eisenbahn fährt von Brig nach Domodossola.

1911: Die musikalische Komödie "Die spanische Stunde" (mit Musik von Maurice Ravel) wird in Paris uraufgeführt.

1916: Angriffe deutscher Marineflugzeuge auf die Südküste Englands.

1921: Der US-Kongress verabschiedet ein Gesetz, das die Einwandererzahlen beschränkt.

1931: In Kiel läuft der Panzerkreuzer "Deutschland" vom Stapel.

1946: Die im Krieg zerstörte Floridsdorfer Brücke in Wien wird unter dem Namen "Malinowskibrücke" dem Verkehr übergeben. Bis 1956 behält sie den Namen des Marschalls, unter dem die Rote Armee Wien eingenommen hatte.

1951: In Paris wird der "Crazy Horse Saloon" gegründet.

1961: Das Schauspiel "Wände überall" von Jean Genet wird in Berlin uraufgeführt.

1961: Gründung der Stiftung der Volkswagenwerke in Hannover.

1986: Bei schweren Auseinandersetzungen am Bauzaun von Wackersdorf werden 187 Polizisten und mehr als 200 Demonstranten verletzt.

1986: Die Deutsche Barbara Sukowa wird bei den 39. Filmfestspielen von Cannes für ihre Titelrolle in dem Film "Rosa Luxemburg" als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

1986: Südafrikanische Truppen greifen mutmaßliche Stützpunkte des African National Congress (ANC) in Botswana, Sambia und erstmals auch in Simbabwe an.

1991: Referendum in Kroatien: Mehr als 94 Prozent sprechen sich für die Unabhängigkeit aus.

1996: Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz erhält im Wiener Burgtheater den ihm von Josef Meinrad vermachten Iffland-Ring überreicht.



Geburtstage: Innozenz XI. (Benedetto Fürst Odescalchi), Papst 1676-89 (1611-1689); Steingrímur Thorsteinsson, isländischer Schriftsteller (1831-1913); Nellie Melba, austral. Koloratursopranistin (1861-1931); Gerd Bucerius, dt. Verleger und Publizist (1906-1995); Daniel Gélin, frz. Schauspieler (1921-2002); Peter Zadek, dt. Regisseur und Intendant (1926-2009); Alfred Schmidt, dt. Sozialphilosoph (1931-2012); Tom Toelle, dt. Filmregisseur (1931-2006); Elisabeth Schwarz, öst. Eiskunstläuferin (1936); Nora Ephron, US-Schriftstellerin (1941-2012); Heinz Oberhummer, öst. Physiker und Moderator ("Science Busters") (1941-2015); Michele Placido, ital Schauspieler (1946).

Todestage: Josef Anton Stranitzky, öst. Volkskomödiant (1676-1726); Booth Tarkington, US-Schriftsteller (1869-1946); Ogden Nash, US-Schriftsteller (1902-1971); Kenneth G. Younger, brit. Politiker (1908-1976); Garret Fitzgerald, irischer Politiker (1926-2011); John Berry, US-Musiker; Gründungsmitglied der Beastie Boys (1963-2016).

Namenstage: Ivo, Kuno, Petrus, Alkuin, Potensiana, Reinbrecht, Zölestin, Yvonne, Verena, Hadulf, Hiob, Dunstan.