Unter Dienstag, 19. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1904: In New York wird ein Denkmal für den preußischen König Friedrich II. enthüllt, ein Geschenk des deutschen Kaisers Wilhelm II. an das amerikanische Volk.

1919: Der US-Senat lehnt die Ratifizierung des Friedensvertrages von Versailles zwischen den Alliierten und Deutschland ab.

1939: In Deutschland wird die "Reichskleiderkarte" zum Bezug von Textilwaren eingeführt.

1949: In Monaco besteigt Fürst Rainier III. als Nachfolger seines Großvaters mütterlicherseits Louis II. den Thron.

1954: In Tunesien brechen heftige Gefechte zwischen französischen Truppen und Freiheitskämpfern aus.

1969: Zum zweiten Mal stehen Menschen, die US-Astronauten Charles Conrad und Alan Bean, auf dem Mond (Mission "Apollo 12").

1984: Der türkische Diplomat und UNO-Beamte Enver Ergun wird am Wiener Schottenring in seinem Auto erschossen. Der Täter kann unerkannt flüchten. Später bekennen sich armenische Extremisten zu dem Verbrechen.

1999: Staats- und Regierungschefs von 30 Ländern unterzeichnen auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul einen Vertrag zur Halbierung der konventionellen Waffen in Europa.

2004: Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP) kündigt Österreichs Teilnahme an den künftigen EU-Kampftruppen ("Battle groups") an. Obwohl politisch umstritten, sehen Verfassungsexperten keine Kompatibilitätsprobleme mit der österreichischen Neutralität, allenfalls müsse für den Einsatz ein UNO-Mandat vorliegen.

2004: Die Post macht ernst mit der Schließung von 350 Postämtern ab 2005 und beginnt mit der Information der betroffenen Bürgermeister.

2004: Heftige Sturmböen fegen über Österreich: Ein Wettersturz sorgt für Chaos auf den Straßen und zahlreiche Unfälle mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten.

2009: Auf einem Sondergipfel in Brüssel nominieren die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten den belgischen Premier Herman Van Rompuy zum ersten ständigen Ratspräsidenten und die britische EU-Kommissarin Catherine Ashton zur neuen "EU-Außenministerin".



Geburtstage: Jan Otčenášek, tschech. Schriftsteller (1924-1979); Emil Constantinescu, rumän. Politiker (1939); Agnes Baltsa, griech. Opernsängerin (1944); Richard Virenque, frz. Radrennfahrer (1969).

Todestage: Hans von Hopfen, dt. Schriftsteller (1835-1904); Alexandru Vlahuta, rumän. Schriftsteller (1858-1919); James Ensor, belg. Maler und Zeichner (1860-1949); John Robert Vane, brit. Pharmakologe/Biochemiker; Nobelpreis 1982 (1927-2004); Mike Nichols, US-amer. Filmregisseur/-produzent ("Die Reifeprüfung") (1931-2014); Helmut Griem, dt. Schauspieler (1932-2004).

Namenstage: Elisabeth, Mechthild, Elsa, Bettina, Lisbeth, Lisa, Jakob, David, Severin.

